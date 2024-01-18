بازدید وزیر بهداشت از مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی، ظهر پنج شنبه و در حاشیه سفر رئیس جمهور به شهرستان‌های شرق استان تهران با حضور در فرماندهی کلان ناحیه اورژانس شمال شرق سازمان اورژانس استان تهران از مرکز ارتباطات ۱۱۵ دماوند بازدید کرد.

بر اساس این گزارش وزیر بهداشت ضمن بازدید از مرکز ارتباطات در جریان آخرین تحولات اورژانس استان تهران در این منطقه قرار گرفت.‌

گفتنی است که عین اللهی در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران گفت: ساخت یک مرکز جامع اورژانس به منظور خدمات دهی به مردم همراه با آموزش را در این منطقه ضروری است.

لازم به ذکر است که محمد اسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران نیز در گزارشی آخرین اقدامات صورت گرفته در کلان ناحیه اورژانس شمال شرق و همچنین توسعه زیرساخت‌ها و عملیات‌های عمرانی را به وزیر بهداشت توضیح داد.

بر اساس این گزارش وزیر بهداشت در پایان از زحمات نیروهای اورژانس استان تهران قدردانی کرد و رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، پاک آئین رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و زالی ریاست دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی وزیر بهداشت را همراهی کردند.