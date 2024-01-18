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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۰۲

سکه تمام بهار آزاد در کانال ۳۱ میلیون تومانی

سکه تمام بهار آزاد در کانال ۳۱ میلیون تومانی

هر قطعه سکه تمام‌ بهار آزادی امروز (پنجشنبه، ۲۸ دی) با ۳۰۰ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته، ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با ۳۰۰ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته، ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت در مقایسه با دیروز با نرخ ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

امروز نیم‌سکه ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز با نرخ ۶ میلیون تومان معامله شد. در روز جاری همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای تهران ۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان داد و ستد شد.

کد مطلب 5998224
زهره آقاجانی

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