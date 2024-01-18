سکه تمام بهار آزاد در کانال ۳۱ میلیون تومانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید امروز بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، با ۳۰۰ هزار تومان افزایش در مقایسه با روز گذشته، ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی قیمت در مقایسه با دیروز با نرخ ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داد و ستد شد.

امروز نیم‌سکه ۱۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و سکه گرمی نیز با نرخ ۶ میلیون تومان معامله شد. در روز جاری همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار طلای تهران ۲ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان داد و ستد شد.