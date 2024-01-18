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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

نوبت ششم وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

نوبت ششم وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

معاون صندوق بازنشستگی کشوری، از واریز نوبت ششم وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نتایج مشمولان دریافت این تسهیلات در نوبت‌های ۵، ۶ و ۷ در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/govsso/sb-urgent-loan قابل مشاهده است.

وی گفت: وام ضروری بازنشستگان کشوری یکی از خدمات رفاهی و تسهیلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری است که در راستای بهبود معیشت بازنشستگان، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و با اقساط ۳۶ ماهه، با کارمزد ۴ درصد به صورت اولویت بندی به حساب واجدین شرایط واریز می‌شود.

کد مطلب 5998249

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
      4 0
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      باسلام.معلوم نیست ظوابط پرداخت برمبنای چه قوانینی هست اگر کسی لازم نداشته باشه که مرض نداره درخواست کنه سی ملیون درمقابل پولهایی که کسای دیگه میگیرند عددی نیست بخدا یه بازنشسته مستحق اذیت نیست
    • میرمعصوم سجادیانی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      3 0
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      ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ثبت نام کردم یک سال تمام شد متاسفانه از وامی که اسمش ضروری است خبری نیست هیچگونه بدهی هم موقع ثبت نانم داشتم آقای مسکینی شما که قول دادید عدالت کنید این است عدالت شما...
    • محمد حسین سپهر IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
      0 0
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      با سلام اقای مسکنی شما که شعار عدا لت میدی واقعا نشان دادی که حریف بانک و لابی قدرتی آن نخواهی شد یک سال بعد به درد چی می خوره این سی تومن نوش دارو که چه عرض کنم به درد مرگش هم نمی خوره و اسم وام را هم عوض کنید بنام وام دلخواه هر وقت که دوست داشتم ......
    • سلام RO ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام بنده در سال 401وام ضروری ثبت نام کردم الان سال 403است خبری نیست بگذارید همون هایی که میگویید بد هستند سر کار بیایند چون حداقل نتیجه وام روشن بود و هر کس می‌دانست چه ماهی شاملش میشود

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