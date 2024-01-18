نوبت ششم وام ضروری بازنشستگان کشوری واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نتایج مشمولان دریافت این تسهیلات در نوبت‌های ۵، ۶ و ۷ در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی https://eservices.cspf.ir/govsso/sb-urgent-loan قابل مشاهده است.

وی گفت: وام ضروری بازنشستگان کشوری یکی از خدمات رفاهی و تسهیلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری است که در راستای بهبود معیشت بازنشستگان، به مبلغ ۳۰ میلیون تومان و با اقساط ۳۶ ماهه، با کارمزد ۴ درصد به صورت اولویت بندی به حساب واجدین شرایط واریز می‌شود.