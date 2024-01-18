به گزارش خبرنگار مهر، علی باستین پنجشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی گفت: یکی از ظرفیت خوب شهرستان دشتی در حوزه کشاورزی است به طوری که سطح زیر کشت ۵۵ هزار هکتار و تولید آن ۲۱۱ هزار تن در سال است و قطب دوم استان به شمار می‌رود.

معاون امور اقتصادی استانداری بوشهر افزود: در حوزه معدن نیز با ظرفیت تولید ۳۰ درصد استان، رتبه اول به خود اختصاص داده است.

وی با بیان کشاورزی، صنعت و گردشگری از ظرفیت‌های ممتاز شهرستان است، گفت: ایجاد یک شهرک تخصصی در حوزه کشاورزی ضروری است.

باستین افزود: اجرای واحدهای پایین دست پتروشیمی در دست پیگیری است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در اولویت است و اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان اجرا می‌شود.

وی گفت: توسعه صنایع معدنی از ظرفیت‌های خوبی است که باید دنبال شود.

باستین ادامه داد: هفت طرح اقتصادی در دهه فجر بااعتبار هزار ۷۰۳ میلیارد تومان افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: کارخانه فروسیلیس با اعتبار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال آینده افتتاح که زمینه اشتغال ۱۶۰ فراهم می‌کند.

باستین یادآور شد: کارخانه آهک هیدراته در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی گفت: ۱۱۹ میلیارد تومان تسهیلات قرص الحسنه به دشتی اختصاص داده شده است.