به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه مکزیک اعلام کرد که این کشور به همراه کشور شیلی خواهان اجرای تحقیقات از سوی دادگاه کیفری بین المللی درباره حمله رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه هستند.

در این بیانیه تصریح شده است: این اقدام مکزیک و شیلی به دلیل افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید خشونت‌ها به ویژه علیه اهداف مدنی و غیرنظامی در نوار غزه صورت می‌گیرد.

این وزارتخانه تاکید کرد: گزارش‌های مختلفی از سوی سازمان ملل منتشر شده که نشان می‌دهد حوادث زیادی رخ داده که می‌تواند جزو جنایاتی دسته بندی شود که دادگاه کیفری بین المللی باید به آن‌ها رسیدگی کند.

وزیر خارجه این کشور نیز اعلام کرد: مکزیک اجرای تحقیقات درباره هر جنایت جنگی احتمالی در هر جایی را تأیید می‌کند.

لازم به ذکر است پیشتر آفریقای جنوبی پرونده تاریخی شکایت علیه رژیم صهیونیستی را بابت کشتار، نسل‌کشی، راندن و محروم کردن فلسطینی‌ها در دادگاه لاهه باز و پیگیری‌های قضائی بین‌المللی در این زمینه را کلید زده است. در این اقدام کم سابقه، «پرتوریا» در اولین روزهای سال جدید میلادی اسرائیل را به ارتکاب جنایت «نسل‌کشی» که بر خلاف قوانین و ضوابط کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ سازمان ملل است متهم کرده است.

روسیه نیز از شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل نسل کشی در غزه حمایت کرد.

«آندری کلین» سفیر روسیه در لندن در مصاحبه با شبکه رادیویی ال بی سی گفت که آفریقای جنوبی دارای دلایل قانونی برای ارجاع اسرائیل به دیوان دادگستری بین المللی به دلیل اقداماتش در نوار غزه است.