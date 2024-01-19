به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۲۱ شامگاه امروز جمعه مقابل هنگ کنگ دومین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا را برگزار می‌کند.

* همچنین امروز در یکی دیگر از دیدارهای حساس مرحله گروهی ژاپن به مصاف عراق می‌رود تا این دیدارها تبدیل به گفت و گوی بین اصحاب رسانه در مرکز رسانه‌ای واقع در شهر دوحه قطر شود. تعدادی از خبرنگاران معتقدند ایران و ژاپن نمایش جدی خود را در مسیر کسب جام قهرمانی از این بازی شروع می‌کنند.

* پیش بینی ترکیب تیم ملی ایران داغ‌ترین بحث بین خبرنگاران هنگ کنگی بود اما کادر فنی تیم ملی ایران تا کنون اجازه لو رفتن اسامی یازده بازیکن اصلی خود برای این بازی را نداده است.

* مرکز رسانه‌ای جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا محلی برای گفت و گوی بین خبرنگاران و تمرکز اهالی رسانه برای ارسال خبر، عکس و ویدئوهای خود است. خبرنگاران اعزامی ایران به دوحه قطر که با تلاش روابط عمومی فدراسیون فوتبال برای نخستین بار لباس‌های متحد الشکلی را بر تن دارند در رفت و آمد خود معمولاً آنها را بر تن دارند تا نگاه خبرنگاران خارجی را به خود جلب کنند.

* هرچه از زمان شروع تورنمنت می‌گذرد تعداد خبرنگاران نیز افزایش پیدا می‌کند.