۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۹

آیت الله شاهچراغی عمر خود را صرف خدمت به اسلام و مردم کرد

قم - مرجع تقلید شیعیان با تسلیت ارتحال آیت الله شاهچراغی گفت: ایشان عمر خود را در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) و خدمت به مردم صرف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیت الله شاهچراغی آمده است:

ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمت‌الله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.

آن روحانی با اخلاص سراسر عمر با برکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهل‌بیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم گذراند.

اینجانب درگذشت این شخصیت محترم را به اهالی متدین استان سمنان، حوزه‌های علمیه و خانواده و همه وابستگان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

