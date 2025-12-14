آیت الله شاهچراغی عمر خود را صرف خدمت به اسلام و مردم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیت الله شاهچراغی آمده است:
ارتحال عالم ربانی آیت الله سید محمد شاهچراغی (رحمتالله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.
آن روحانی با اخلاص سراسر عمر با برکت خود را در راه ترویج فرهنگ اهلبیت (علیهم السلام) و خدمت به مردم گذراند.
اینجانب درگذشت این شخصیت محترم را به اهالی متدین استان سمنان، حوزههای علمیه و خانواده و همه وابستگان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
قم - مرجع تقلید شیعیان با تسلیت ارتحال آیت الله شاهچراغی گفت: ایشان عمر خود را در راه ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) و خدمت به مردم صرف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی به مناسبت ارتحال آیت الله شاهچراغی آمده است:
کد خبر 6689403
نظر شما