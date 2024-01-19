به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در جمع نمازگزاران اهواز بیان کرد: امام راحل بهترین الگو برای خانواده هستند و با مطالعه سیره ایشان هرگز اختلافی در زندگی و بین زوجین نخواهیم داشت.

امام جمعه اهواز عنوان کرد: رجب و شعبان از ماه‌های آمادگی هستند تا انسان در شب‌های قدر بتواند به قله راه پیدا کند. خداوند متعال عبادت‌ها را برای رسیدن انسان به کمال قرار داده است؛ بنابراین باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

حجت الاسلام موسوی فرد ادامه داد: اعتکاف یکی از مصادیق عبادت است. انسان وقتی از دنیا می‌رود، معتکف می‌شود یعنی اینکه از زن و فرزندان، مال و ثروت فاصله می‌گیرد اما اعتکاف اجباری است.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف در دنیا تمرین اُنس با خداوند متعال است، یادآور شد: در عالم آخرت تنها محل اُنس انسان خداوند متعال است و اگر انسان به این اُنس عادت نکرد به فشار قبر تبدیل می‌شود.

امام جمعه اهواز با حمایت قاطع از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انتقام خون شهدای حادثه تروریستی کرمان، تصریح کرد: چنانچه هر کشور و قدرتی نسبت به ایران دست از پا خطا کند با موشک و پهپادهای توانمند، قدرت نمایی و آنها را برای همیشه پشیمان خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: تذکر به بی حجابی و عمل به تکلیف در خصوص امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنیم.