زلزله ۴.۹ ریشتری جمهوری آذربایجان پارس آباد را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر به کانون جمهوری آذربایجان پارس آباد و برخی شهرهای دیگر در شمال استان را نیز لرزاند.

محل وقوع این زمین لرزه کشور جمهوری آذربایجان است که در ساعت ۲۱:۳۵:۵۴ به طول جغرافیایی ۴۸.۷۷۲ عرض جغرافیایی ۳۹.۶۵۴ رخ داد.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور کانون این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتر زمین در سلیان کشور جمهوری آذربایجان بوده است.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.