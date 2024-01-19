  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۲۱

زلزله ۴.۹ ریشتری جمهوری آذربایجان پارس آباد را لرزاند

زلزله ۴.۹ ریشتری جمهوری آذربایجان پارس آباد را لرزاند

پارس آباد -زمین لرزه‌ ۴.۹ ریشتری در جمهوری آذربایجان، شهرستان های شمال استان اردبیل مخصوصا شهرستان پارس آباد را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر به کانون جمهوری آذربایجان پارس آباد و برخی شهرهای دیگر در شمال استان را نیز لرزاند.

محل وقوع این زمین لرزه کشور جمهوری آذربایجان است که در ساعت ۲۱:۳۵:۵۴ به طول جغرافیایی ۴۸.۷۷۲ عرض جغرافیایی ۳۹.۶۵۴ رخ داد.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور کانون این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتر زمین در سلیان کشور جمهوری آذربایجان بوده است.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 5998944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رامین IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
      4 3
      پاسخ
      خیلی خطرناک بود شدیدا ترسیدیم خدایا توکل به تو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها