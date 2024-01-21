به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، نیکی هیلی، نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا و رقیب دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق این کشور می‌گوید که ترامپ چندین بار او را با نانسی پلوسی، رییس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا اشتباه گرفته و این نشان می‌دهد که او از لحاظ عقلی شایسته کرسی ریاست جمهوری نیست.

هیلی در جریان گردهمایی انتخاباتی خود در نیوهمپشایر، به اظهارات شب قبل ترامپ اشاره کرد که به اشتباه گفته بود زمانی که حامیان وی در ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره هجوم بردند، هیلی رییس مجلس نمایندگان بوده، این در حالی است که در آن برهه نانسی پلوسی متصدی این پست بود!

ترامپ ظاهرا در سخنرانی عجیب و غریب خود گفته بود که هیلی در آن روز پیشنهاد تامین امنیت دولت وقت(ترامپ) را نپذیرفته بود و در ادامه هم بار دیگر با اشاره به هیلی گفت که «آنها همه اطلاعات، همه مدارک، همه‌چیز را حذف کرده و از بین بردند.»

ترامپ ۷۷ ساله پلوسی را به رد پیشنهاد تامین امنیت متهم کرد اما کمیته ویژه مجلس نمایندگان که برای رسیدگی به شورش ششم ژانویه تشکیل و منصوب شده بود، هیچ مدرکی دال بر این ادعا پیدا نکرد.

هیلی درباره آنچه اشتباهات کلامی ترامپ خوانده است، گفت: می‌گویند قاطی کرد و درباره چیزهای دیگر حرف می‌زد. او داشت درباره نانسی پلوسی صحبت می‌کرد! در حرف‌هایش هم چندین بار اسم من را برد!

وی افزود: می‌دانید نمی‌خواهم حرف ناپسندی بزنم اما برای پستی پرفشار مثل ریاست جمهوری، نمی‌توان کسی را انتخاب کرد که سلامت عقلی‌اش محل ابهام باشد!

بتسی آنکنی، مدیر ستاد انتخاباتی هیلی با اشاره به اظهارات وی گفت که «ترامپ دیشب گاف‌های کاملا واضحی داده است.» کریس لاسیویتا، مشاور ارشد ستاد ترامپ اما در واکنش گفته که «این یک تمایز بدون اختلاف است! نیکی و نانسی فرقشان کجاست؟»

ترامپ که دوشنبه هفته گذشته در انتخابات اولیه ایالت آیووا با اختلاف فاحش پیروز شد و پیشتاز حزب جمهوری‌خواه محسوب می‌شود، در نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش، هیلی را به عنوان سفیر آمریکا در سازمان ملل برگزید.

هیلی از زمان ورود به کارزار انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه که حدود یک سال از آن می‌گذرد، همواره از ایده اخذ «تست سلامت عقلی» از نامزدها و سیاستمداران مسن حمایت کرده و از این طریق هم ترامپ و هم جو بایدن، رییس جمهور کنونی آمریکا را به سخره گرفته است.

ترامپ در واکنش به اظهارات هیلی گفت: آنها یعنی امثال هیلی همیشه می‌گویند که ما به ۸۰ ساله‌ها نیازی نداریم. البته با ۸۰ ساله بودن مشکلی ندارم اما من ۷۷ سال دارم و این ارقام با هم خیلی فرق دارند!

ترامپ به دفعات و در موقعیت‌های مختلف بایدن را به دلیل گاف‌های کلامی و رفتاری هدف انتقادهای تند و تیز قرار داده و توانایی عقلی او برای ریاست جمهوری آمریکا را زیر سوال برده است.