به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه ای بین پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد ملی علم ایران وابسته به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به امضا رسید.

دکتر فرزاد مسعود کبیر رییس پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به موجب این تفاهم نامه مهم، بنیاد ملی علم ایران به پژوهشکده بیماری های قلب و عروق مأموریت داد تا رهبری علمی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق در کشور را از طریق طراحی و اجرای مطالعات اپیدمیولوژیک و مداخلات جامعه محور بر عهده بگیرد.

مسعود کبیر افزود: پژوهشکده بیماری های قلب و عروق از چندین سال قبل دغدغه آن را داشت که بتواند در سطح ملی و کشوری باعث پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و ارتقای سلامت قلب و عروق شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیار خرسندیم که خداوند توفیق داد تا با توجه به ظرفیت های خاصی که در پژوهشکده بیماری های قلب و عروق به لحاظ مراکز تحقیقاتی متناسب و اعضای هیات علمی تمام وقت و پژوهشگران موجود است، این مهم قالب یک مأموریت ویژه به مجموعه ما محول شود.

رییس پژوهشکده بیماری های قلب و عروق گفت: مامور شدن پژوهشکده به رهبری علمی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق در کشور از طریق مداخلات جامعه محور سبب خواهد شد تا مجموعه ما بیش از پیش برون داد فراتر از تولید مقالات علمی یافته و به سطح ایجاد تاثیر واقعی و ملموس بر سلامت در مقیاس کلان و ملی برسد.

وی بهره گرفتن از ظرفیت های علمی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در مدیریت کلان و حل مشکلات اساسی کشور را یک گام بلند به جلو برای تحقق مدیریت مبتنی بر علم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که چنین ماموریت هایی بتواند با استقبال و همراهی تمامی ذینفعان سبب ایجاد مدل های موفق در کشور شود.