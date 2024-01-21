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۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

با امضای تفاهم‌نامه تعیین شد؛

ماموریت یک پژوهشکده در رهبری علمی پیشگیری از بیماری‌های قلب‌وعروق

ماموریت یک پژوهشکده در رهبری علمی پیشگیری از بیماری‌های قلب‌وعروق

بنیاد ملی علم ایران به پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران ماموریت داد تا رهبری علمی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق را در کشور برعهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه ای بین پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیاد ملی علم ایران وابسته به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به امضا رسید.

دکتر فرزاد مسعود کبیر رییس پژوهشکده بیماری های قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: به موجب این تفاهم نامه مهم، بنیاد ملی علم ایران به پژوهشکده بیماری های قلب و عروق مأموریت داد تا رهبری علمی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق در کشور را از طریق طراحی و اجرای مطالعات اپیدمیولوژیک و مداخلات جامعه محور بر عهده بگیرد.

مسعود کبیر افزود: پژوهشکده بیماری های قلب و عروق از چندین سال قبل دغدغه آن را داشت که بتواند در سطح ملی و کشوری باعث پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و ارتقای سلامت قلب و عروق شود.

وی خاطرنشان کرد: بسیار خرسندیم که خداوند توفیق داد تا با توجه به ظرفیت های خاصی که در پژوهشکده بیماری های قلب و عروق به لحاظ مراکز تحقیقاتی متناسب و اعضای هیات علمی تمام وقت و پژوهشگران موجود است، این مهم قالب یک مأموریت ویژه به مجموعه ما محول شود.

رییس پژوهشکده بیماری های قلب و عروق گفت: مامور شدن پژوهشکده به رهبری علمی پیشگیری از بیماری های قلب و عروق در کشور از طریق مداخلات جامعه محور سبب خواهد شد تا مجموعه ما بیش از پیش برون داد فراتر از تولید مقالات علمی یافته و به سطح ایجاد تاثیر واقعی و ملموس بر سلامت در مقیاس کلان و ملی برسد.

وی بهره گرفتن از ظرفیت های علمی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی در مدیریت کلان و حل مشکلات اساسی کشور را یک گام بلند به جلو برای تحقق مدیریت مبتنی بر علم ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که چنین ماموریت هایی بتواند با استقبال و همراهی تمامی ذینفعان سبب ایجاد مدل های موفق در کشور شود.

کد مطلب 6000175

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