مالخر سیم برق و کابل مخابرات در شهرستان بویراحمد دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن گرجیان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق و کابل مخابرات در سطح شهرستان بویراحمد، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۴ این فرماندهی قرار گرفت.
گرجیان بیان داشت: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی و با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنیهای هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، یک نفر مالخر حرفهای سیم برق و کابل مخابرات را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهم، سه دستگاه موتور کولر، ۳۰۰ متر سیم برق، ۱۰۰ کیلو گرم سیم مسی، شیر آلات و یک دستگاه پمپ آب، کشف کردند.
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