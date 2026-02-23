به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق در سطح شهرستان بویراحمد، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۴ ولایت با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و گشت‌های هدفمند، موفق به شناسایی سرنخ‌هایی از یک سارق حرفه‌ای و سابقه‌دار شدند و در نهایت طی یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجویی‌های اولیه، به ۱۳ فقره سرقت کابل برق در نقاط مختلف شهرستان اعتراف کرد.

وی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: با صدور قرار مناسب، وی روانه زندان شد.

سرهنگ گرجیان در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای انتظامی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.