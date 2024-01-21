۴۸ پروژه عام المنفعه در آستارا به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شهاب زاده عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد دهه مبارک فجر که در سالن فرمانداری این شهرستان برگزار شد دهه فجر را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردها و موفقیتهای نظام اسلامی دانست و گفت: دشمن برنامههای زیادی در حوزه ایجاد ناامیدی و یاس در مردم در دستور کار دارد و حال باید از مناسباتی همچون دهه مبارک فجر نهایت استفاده را در زمینه ایجاد وحدت، انسجام و همدلی در جامعه برد و اجازه نداد که برخی رفتارها به اتحاد و همدلی مردم خدشه وارد کند.
فرماندار آستارا بیان کرد: در دهه مبارک فجر امسال با همکاری مسؤولان و ادارات، مردم فهیم و شهیدپرور شهرستان ۴۸ پروژه در حوزههای فرهنگی، عمرانی و عام المنفعه در آستارا اجرا میشود و تلاش شده برنامههای پیش بینی شده در تمام نقاط شهرستان به بهترین نحو اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵۷ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان در این ایام در سرتاسر شهرستان افتتاح میشوند افزود: با بهره برداری از این پروژهها برای ۴۴ نفر اشتغال دائم و همچنین برای ۳۴۷ نفر نیز اشتغال موقت ایجاد میشود.
شهاب زاده با تاکید بر اینکه برنامههای پیش بینی شده برای دهه مبارک فجر در این شهرستان باید به گونهای باشد که این برنامهها با تنوع و ایجاد شور و نشاط و روحیه امید آفرینی و نشاط اجتماعی جامعه را برای حضور در این برنامهها ترغیب و تشویق کند و همچنین با تاکید بر ایجاد ترغیب و تشویق مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات و حضور در پای صندوقهای رأی گفت: دیدار مسوولین ادارات شهرستان با امام جمعه، عطر افشانی و گلباران مزار شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا، اجرای میز خدمت، طرح ویزیت رایگان و دیدار با خانواده معظم شهدا و برنامههای ویژه شهرداری آستارا و لوندویل از دیگر برنامههای دهه مبارک فجر میباشد.
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