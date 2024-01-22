اولیور استون درباره «باربی» و «جان ویک» نظر داد/ خوابم برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، اولیور استون نظرات خود را درباره صنعت سینمای امروز ابراز کرد و گفت فیلمهایی مانند «باربی» به «کودکسازی هالیوود» کمک میکنند.
وی که چندی پیش توصیه کرده بود رایان گاسلینگ نباید در فیلم گرتا گرویگ بازی میکرد و به جای آن باید در فیلمهای جدی تر تمرکز کند، نه اینکه بخشی از این کودکانه شدن هالیوود باشد حالا در مصاحبهای با «سیتی ایام» گفته: امروز همه چیز فانتزی، فانتزی، فانتزی شده و حتی تمام تصاویر جنگی هم فانتزی فانتزی است.
استون درباره مجموعه فیلمهای «سریع و خشمگین» هم نظر داد و گفت قبلاً از این فیلمها لذت میبرد، اما اخیراً آنها شبیه فیلمهای مارول شدهاند. وی افزود: آخر چند تا تصادف میتوان دید؟
در همان مصاحبه، استون همچنین نظرات خود را در مورد «جان ویک»، فرنچایزی با بازی کیانو ریوز هم بیان کرد و گفت: در هواپیما «جان ویک» را تماشا کردم که سه ساعت و خردهای است [۱۶۹ دقیقه] و من در طول آن حدود ۷۷۸ بار به خواب رفتم. بیدار میشدم و مجبور بودم با او روبهرو شوم و افراد بیشتری را بکشم. مثل این است که دنیا به انحطاطی غیرمنطقی دچار شده است.
مجموعه فیلمهای «جان ویک» توسط چاد استاهلسکی کارگردانی شده و فیلم چهارم آن سال ۲۰۲۳ برمبنای فیلمنامه شی هاتن و مایکل فینچ اکران شد.
استون ۴ جایزه اسکار در کارنامه دارد که جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم «قطار سریعالسیر نیمه شب» و بهترین کارگردانی برای «متولد چهارم جولای» از جمله آنهاست. جدیدترین فیلم استون مستندی با عنوان «هستهای حالا» بود که انرژی هستهای را به عنوان راهحل مورد نیاز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی مطرح میکرد.
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