مجوز اولین پایانه تخصصی فرآورده های نفتی در ماهیرود اخذ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اسماعیل فاطمی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در کلیت، سازمان همیاری شهرداریها در سال ۶۸-۶۹ به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در برخی از استانهای بزرگ شروع به کار کرد
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی بیان کرد: در خراسان جنوبی سازمان همیاریها در سال ۸۴ تأسیس و به عبارت دیگر ۱۸ سال از عمر سازمان میگذرد.
فاطمی با اشاره به اینکه عمومی بودن سازمان به این معنا است که متعلق به همه مردم کشور است، ادامه داد: غیر دولتی بودن نیز به این جهت است که از هیچ بودجه دولتی استفاده نمیکند.
تلاش برای کاهش وابستگی شهرداریها به بودجه دولتی
وی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه کمک به تأمین خودکفایی شهرداریها، کمک به کاهش وابستگی شهرداریها به بودجههای دولتی و افزایش توان مالی و فنی شهرداریها از جمله اهداف سازمان همیاری شهرداریها است، گفت: وظایف ۱۸ گانه ای نیز برای سازمان تبیین شده است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی یادآور شد: در دوره مدیریتی جدید در کنار اهداف و وظایف کلی در خراسان جنوبی برای سه هدف ایجاد درآمدزایی از طریق فعالیتهای اقتصادی در سطح استان و کشور، کمک و پشتیبانی به شهرداریها و کمک به توسعه زیر ساختهای استان و کشور برنامهریزی شده است که هر کدام زیر بخشهایی را دارد.
فاطمی اظهار کرد: در حوزه ایجاد درآمد از طریق فعالیت اقتصادی برنامههایی چون فعالیت در مناطق مرزی خراسان جنوبی به ویژه در مرز ماهیرود و یزدان، توسعه فعالیتهای پیشین سازمان در مرز و فعالیتهای بازرگانی و … اقدام کردهایم.
وی بیان کرد: در حوزه فعالیتهای سرمایه گذاری در بخشهایی شامل شامل حوزه معدنی با ایجاد یک شرکت تخصصی معدنی، حوزه خدمات و گردشگری (مجموعه تیر پارک و مجتمع خدماتی رفاهی سربیشه)، حوزه تولید (تولید قطعات بتنی)، حوزه عمرانی و حوزه انبوه سازی ورود پیدا کردیم.
ورود به حوزه گردشگری بیرجند
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه تا قبل از سال جدید ورود به حوزه گردشگری مرکز استان با همکاری و توافق فرمانداری بیرجند خواهیم داشت، گفت: مجوز اولین پایانه تخصصی فرآوردههای نفتی را گرفتهایم که در مرحله تخصیص زمین در مرز ماهیرود هستیم.
فاطمی گفت: تلاش ما بر این است که دو پروژه مجتمع خدمات رفاهی سربیشه و پایانه تخصصی فرآوردههای نفتی در مرز ماهیرود در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ بروز و ظهور پیدا کند.
وی خراسان جنوبی یادآور شد: از ابتدای دولت سیزدهم سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته است.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان جنوبی گفت: به جرات میتوانم بگویم که به نسبت سال ۱۴۰۰ بالای هزار درصد افزایش سود داشتهایم.
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