تساوی قطر و چین در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال قطر و چین در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه دوشنبه دو بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی خلیفه و با قضاوت عبدالله جمالی رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تیم ملی قطر: سعد ال شیب، بسام الراوی، علی، بوعلام خوخی، حسین سلطان البریک، علی اسدالله، عبدالعزیز حاتم، مصطفی ماشال، یوسف عبدالرزاق، احمد علاء الدین و خلید مونیز مزید

ترکیب تیم ملی چین: جون لینگ یان، بین بین لی ئو، لینپنگ ژانگ، تیاس برونینگ، ژو چنجی، لیو یانگ، لین، شانگویان وانگ، ژی وو، وی شیهائو و ژانگ یانگ

بازی متعادل دو تیم در ابتدای مسابقه

بازیکنان هر دو تیم قطر و چین در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی روند معمولی در پیش گرفتند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین جریان داشت و هیچ از یک دو تیم میلی برای حمله نداشتند.

نخستین موقعیت هجومی بازی برای قطر

بازیکنان قطر در دقیقه ۱۷ حمله‌ای را به سمت دروازه چین تدارک دیدند که برای آنها کرنر به همراه داشت؛ در ادامه ضربه کرنر ارسال و با دفع بازیکنان چین همراه شد تا در نزدیکی محوطه جریمه توپ به عبدالعزیز حاتم برسد و این بازیکن اقدام به شوت‌زنی کرد که با اختلاف کم از بالای دروازه چین به بیرون رفت.

در حالی که صعود قطر به عنوان صدرنشین به مرحله یک هشتم نهایی قطعی است و عملاً این دیدار یک بازی تدارکاتی برای بازیکنان این تیم به شمار می‌رود اما در نیمه اول شاهد میل هجومی بیشتر این تیم نسبت به بازیکنان چین بودیم و چینی‌ها میلی به حمله نداشتند.

تا دقیقه ۲۸، قطری‌ها ۶۱ و چینی‌ها ۳۹ درصد صاحب توپ بودند.

تکل خوب مدافع چین مانع از گلزنی قطری‌ها

در دقیقه ۳۲ بازیکنان قطر به سمت دروازه چین حمله ور شدند و در محوطه جریمه توپ به احمد علاء الدین رسید و در حالی که می‌رفت تا اقدام به شوتزنی کند اما تکل جیانگ گوانگ تای مانع از گلزنی این بازیکن شد و توپ به بیرون رفت.

نجات دروازه قطر توسط سعد ال شیب

در تنها موقعیت گلزنی چین در نیمه اول در دقیقه ۳۵ بازیکنان این تیم به سمت دروازه قطر نزدیک شدند و در شلوغی محوطه جریمه توپ به وی شیائو رسید و این بازیکن بدون درنگ اقدام به ضربه زدن به توپ کرد اما سعد ال شیب به خوبی توانست آن را مهار کند.