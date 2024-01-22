سردار حسین حسن پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بحث پیشگیری از سرقت و مقوله سرقت به عنوان یک مطالبه عمومی در جامعه مطرح است و بر این اساس بحث برخورد با جرایم سرقت یکی از موضوعاتی است که در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی به بخشی از اقدامات نیروی انتظامی در حوزه جرایم سرقت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه ۵۴ درصد سرقت‌هایی که در استان گیلان انجام یافته منجر به کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۴.۵ تن انواع مواد مخدر در گیلان کشف شده است، افزود: این کشفیات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی به طرح امنیت محله محور نیز اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که مهم بوده و جزو مطالبات مردم بوده است موضوع امنیت است که در دستور ویژه کار نیروی انتظامی قرار دارد.

سردار حسن پور ادامه داد: در بازدیدی هم که امروز از شهرستان مرزی آستارا داشتیم توفیقات بسیار خوبی این طرح به دنبال داشته است و قطعاً ادامه روند این توفیقات منوط به همکاری و همراهی بیش از پیش مردم است که الحمدلله این موضوع در این شهرستان با همکاری بسیار خوبی که مردم با نیروی انتظامی دارند در حال انجام است.