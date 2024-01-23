بازداشت یکی از سارقان حرفه ای منزل در غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور افزود: یکم بهمن ماه تیم عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حال گشت زنی در محدوده بلوار دریا بودند که به راننده و سر نشین یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که منازل مسکونی این محدوده را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: در استعلام شماره انتظامی پلاک خودرو مشخص شد این پلاک متعلق به خودروی دیگری است و بدین ترتیب مأموران در نخستین گام با اعلام مشخصات خودروی متهمان به سایر گشت‌های انتظامی طرح مهار دستگیری سارقان، عملیاتی شد.

قاسم پور ادامه داد: پس از مدتی تعقیب و گریز، خودروی متهمان متوقف و هر دو متهم به صورت پیاده از محل متواری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه در این عملیات پلیسی یکی از سارقان خلع سلاح و دستگیر شد، افزود: سرنشین خودرو با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد.

سرهنگ قاسم پور با اشاره به سوابق متهم دستگیر شده در امر سرقت خاطرنشان کرد: از خودروی متهم علاوه بر آلات و ادوات سرقت، یک قبضه سلاح سرد کشف و متهم در پی جویی های انتظامی به ۱۵ فقره سرقت با همکاری همدستش اعتراف کرد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و دستگیری متهم متواری در دستور کار قرار دارد.