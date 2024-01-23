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۳ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

سرهنگ قاسم پور خبر داد؛

بازداشت یکی از سارقان حرفه ای منزل در غرب تهران

بازداشت یکی از سارقان حرفه ای منزل در غرب تهران

رییس پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری یکی از سارقان حرفه ای و تحت تعقیب با اعتراف به ۱۵ فقره سرقت خبر داد و گفت: دستگیری همدست متهم در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور افزود: یکم بهمن ماه تیم عملیات کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس در حال گشت زنی در محدوده بلوار دریا بودند که به راننده و سر نشین یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ که منازل مسکونی این محدوده را زاغ زنی می‌کردند، مشکوک و تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار می‌دهند.

وی گفت: در استعلام شماره انتظامی پلاک خودرو مشخص شد این پلاک متعلق به خودروی دیگری است و بدین ترتیب مأموران در نخستین گام با اعلام مشخصات خودروی متهمان به سایر گشت‌های انتظامی طرح مهار دستگیری سارقان، عملیاتی شد.

قاسم پور ادامه داد: پس از مدتی تعقیب و گریز، خودروی متهمان متوقف و هر دو متهم به صورت پیاده از محل متواری شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه در این عملیات پلیسی یکی از سارقان خلع سلاح و دستگیر شد، افزود: سرنشین خودرو با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد.

سرهنگ قاسم پور با اشاره به سوابق متهم دستگیر شده در امر سرقت خاطرنشان کرد: از خودروی متهم علاوه بر آلات و ادوات سرقت، یک قبضه سلاح سرد کشف و متهم در پی جویی های انتظامی به ۱۵ فقره سرقت با همکاری همدستش اعتراف کرد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در پایان افزود: متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و دستگیری متهم متواری در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6002808

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