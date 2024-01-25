از خرید هواپیما در دولت سیزدهم تا رشد ۴۰ درصدی ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد، بذرپاش وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ایرلاین‌های هوایی باید در حوزه تأمین هواپیما اقدام کنند، گفت: مذاکرات مثبتی در راستای واردات هواپیما با عده‌ای از کشورها داشتیم و تعداد قابل توجهی هواپیما تا پایان امسال (۱۴۰۲) وارد کشور می‌شود البته تعدادی نیز وارد شده است. شرکت‌های هواپیمایی کشور نیز باید سرمایه‌های خود را در راستای تأمین هواپیما استفاده کنند.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: البته اخباری در خصوص خرید هواپیما توسط شرکت‌های هواپیمایی طی ماه‌های اخیر در فضای رسانه بازتاب شد که قطعاً در آینده نزدیک اتفاقات خوبی در این حوزه حمل و نقل هوایی به چشم خواهد خورد. ما از شرکت‌های هواپیمایی در خصوص ترخیص قطعات از گمرک حداکثر حمایتمان را خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: از ایرلاین‌های هوایی در خصوص رعایت مقررات بازار بلیت توقع داریم و البته بلیت‌ها را قیمت پایین و تعداد بالا در بازار به عرضه برسانند.

هزینه حمل و نقل کالا بین ایران و افغانستان کاهشی شد

محمدمهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان، گفت: ایران و افغانستان توافق جدیدی برای تسهیل عملیات ترانزیت کالا میان دو کشور انجام داده‌اند. بر اساس این توافق در گام نخست ۷۰ دلار از کل مبلغ ۲۴۵ دلار دریافتی هزینه ترانزیت کالا در گمرکات ایران کسر گردید.

جوانمرد قصاب در ادامه افزود: در سفر هفته آینده هیئت وزارت راه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ضمن بررسی توافق صورت گرفته، به کسر برخی از ردیف‌های دریافتی از خودروهای ترانزیت اقدام خواهد شد.

مسیر پرپیچ و خم تحقق به وعده ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی

حسن تیزمغز مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه عدم وام‌دهی بانک در راستای قانون جهش تولید موجب بر زمین ماندن وعده انتخاباتی رئیس جمهور خواهد شد، گفت: هیأت دولت طی جلساتی که با حضور رئیس جمهور برگزاری کرد، موظف به پرداخت تسهیلات مسکن در راستای قانون جهش تولید مسکن هستند. البته بانک‌های که در این مسیر کم‌کاری کنند قطعاً ۲۰ درصد جریمه می‌شوند و بانک‌مرکزی باید پیگیری جریان وام‌دهی باشد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در ادامه تاکید کرد: البته بانک‌ها امروز با بخش خصوصی در حال رقابت هستند. بانک‌ها اقداماتی در راستای ساخت و ساز مسکن به بخش خصوصی نمی‌کنند که این موضوع هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی کشور است. بانک‌ها باید به عنوان بازوی دولت در راستای قانون جهش تولید مسکن حرکت کنند.

این مسؤول در خصوص واحدهای مسکونی که در دست بانک‌ها است، گفت: بر اساس بانک‌ها باید این واحدهای مسکونی را به بازار مسکن برای برقراری تعادل عرضه کنند اما بانک‌ها در حال زد و بند تجاری هستند و این واحدهای مسکونی را با بالاترین قیمت در بازار به فروش می‌رسانند. امروزه قیمت تمام شده مسکن در واحدهای نهضت ملی حدود ۱۰ میلیون تومان برآورد شده که با قیمت زمین حدود ۲۵ میلیون تومان می‌توان قیمت گذاری کرد؛ البته بدون محاسبه سود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور نهضت ملی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مشکلات موجود در حال حاضر رفع شود و بانک‌ها با اعطای تسهیلات منابع مالی مورد نیاز مسیر ساخت و ساز ۴ میلیون واحد مسکونی که وعده رئیس جمهور است را هموار کنند.

مسکن‌های ۲۵ متری در میان مدت به گرانی مسکن دامن خواهد زد

فرشاد ایلاتی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، گفت: الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش رو به رو شد و اگر بازار مسکن به همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد. سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعاً سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم.

وی ادامه داد: البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزند آوری اهمیت ویژه‌ای دارد و هرچه متراژ واحدهای مسکونی رو به کاهش حرکت کند؛ قطعاً خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

ایلاتی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی کوچک متراژ در اقتصاد نیز مفهومی ندارد؛ زیرا اگر تعداد سکونت در واحدهای کوچک متراژ افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است.

امکان ورود خودروهای مناطق آزاد با پلاک ملی

حجت‌اله عبدالملکی گفت: موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودروهای نو به مناطق آزاد تقسیم بندی می‌شود.

وی اضافه کرد: هیئت وزیران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصویب و ابلاغ کرده و در حال حاضر امکان واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده و می‌توانند به پلاک ملی تبدیل شوند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد افزود: بحث دوم که مربوط به واردات خودروهای نو به مناطق آزاد است هم از یکی دو هفته گذشته هیأت وزیران مصوبه را ابلاغ کرد. بر این اساس خودروهای برقی و هیبریدی تا سقف ۴۰ هزار دلار می‌توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودروهای احتراقی به ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می‌شود، اجازه‌ی واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف ۲۰ هزار دلار بر اساس مصوبه هیأت وزیران داده شده است. هم اکنون پایه‌های حقوقی واردات کامل شده و شرکت‌های واجد صلاحیت می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

رشد ۱۸ درصدی آماده به کاری لکوموتیوها در فصل پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ضیایی مهر با بیان اینکه لکوموتیو یکی از گلوگاه‌های اصلی شبکه ریلی بوده و هزینه نگهداری آن سنگین است، گفت: با تاکید مدیرعامل راه آهن، منابع حاصل از وصول مطالبات راه آهن بایستی با اولویت در اختیار شرکت‌های مالک لکوموتیو قرار گیرد تا هم میزان مطالبات آنها کاهش یابد و هم بتوانیم اثربخشی بهتری از لکوموتیوها داشته باشیم تا بخشی از گلوگاه شبکه ریلی رفع شود.

وی ادامه داد: متوسط آماده به کاری لکوموتیوهای بخش خصوصی در تابستان امسال ۱۰۴ لکوموتیو در روز بوده که با پرداخت‌های خوبی که به شرکت‌های مالک لکوموتیو داشتیم، این عدد در پاییز امسال با رشد ۱۸ درصدی به ۱۲۳ لکوموتیو در روز رسیده است.

رشد ۴۰ درصدی ترانزیت نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، گفت: تمام تلاش ما بر این است که بتوانیم در حفظ درآمدهای سازمان کوشا باشیم و بهره وری را بالا ببریم، همچنین تلاش داریم درآمدهای جدید و پایداری را به غیر از بودجه دولت دنبال کنیم تا خودکفا باشیم و برای نیل به این هدف ضروری است این حجم از عملیات و ماموریت‌هایی که در سازمان در حال انجام است به درستی و به نحو احسن انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: در سال جاری ۲۸۰۰ کیلومتر راه روستایی در کشور احداث شد که در نوع خود بی نظیر بوده است، در بخش حمل و نقل کالا نیز در سال جاری ۱۴ درصد و در بخش حمل و نقل مسافر ۱۲ درصد رشد وجود داشته، همچنین در حوزه ترانزیت نزدیک به ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته ایجاد شده است.