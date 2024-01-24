بیش از ۱۰۰ تشکل بین المللی حوزوی در حوزه علمیه فعالیت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی با حضور مدیران شبکههای ماهوارهای با موضوع «ظرفیتهای شبکههای دینی برای تبلیغ نوین در عرصه بینالملل» در سالن جلسات امامخمینی (ره) مدرسه معصومیه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حجتالاسلام و المسلمین سیدمفید حسینیکوهساری مسئول مرکز ارتباطات و بینالملل حوزههای علمیه، گفت: اداره تبلیغ بینالملل از پیشرفتهایی است که در بدنه حوزه شکل گرفته و میتواند مقوله تبلیغ بینالملل را توسعه دهد. یکصد تشکل بینالمللی در حوزه وجود دارد و میتواند در راستای کمک به شبکههای ماهوارهای و فضایمجازی استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای حوزه علمیه در عرصه بینالمللی اظهار کرد: امروز هزاران طلبه زباندان و بیش از صد تشکل بینالمللی و ۴۰۰ کارشناس مسائل بینالملل در حوزههای علمیه از ظرفیتهای مهم بهشمار میآید.
مسئول مرکز ارتباطات و بینالملل حوزههای علمیه بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار طلبه در عرصه زبان فعالیت میکنند و نزدیک به ۲ هزار نفر در بدنه حوزه سطح زبان قابل قبولی برای فعالیت دارند و این عزیزان میتوانند به رسانههای دینی کمک کنند.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی کوهساری نقش رسانه را در ترویج دین بسیار مهم دانست و ابراز کرد: امروز نقش رسانه به ویژه رسانههایی که به صورت تخصصی رسالت انتشار معارف اسلام ناب و معارف اهلبیت (ع) را به اقصی نقاط دنیا دارند بر کسی پوشیده نیست و نقش طلاب و مبلغان حوزه علمیه در این عرصه بسیار ارزشمند است.
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