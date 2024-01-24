رویکرد پلیس به مسائل، عمدتا اجتماعی و ایجابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی رضا حمیدی فر در سی و هشتمین همایش روز ملی مددکاری اجتماعی اظهار داشت: ایام عید ماه رجب و خصوصاً میلاد امیرالمؤمنین و روز پدر را به همه شما و مردم ایران زمین تبریک می‌گویم و یاد شهدای گرانقدر انقلاب و انتظامی را گرامی می‌دارم.

وی در ادامه افزود: در یک تعریف عام، کلیه اقدامات پلیس را می‌توان، مددکاری اجتماعی نامگذاری کرد.

جانشین معاون اجتماعی فراجا با بیان اینکه پلیس فی‌نفسه و در ذات عملکردی خود اقدامات حمایتی-اجتماعی را صورت بندی و اجرا می‌کند اظهار داشت: در تعریف اختصاصی و حرفه‌ای، پلیس با بهره مندی از ظرفیت ۱۸۰۰ نفر مشاور و مددکار اجتماعی در ۹۰% کلانتری‌های کشور، دایره مددکاری اجتماعی را راه اندازی نموده است.

وی ادامه داد: این افراد با استفاده از اقدام هوشمندانه، حرفه‌ای و تخصصی، قریب ۷۰% پرونده‌های ارجاعی را منجر به مصالحه می‌کنند.

سردار حمیدی فر خاطرنشان کرد: در همین رابطه در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۰۰ هزار خدمت مشاوره‌ای به هموطنان ارائه شده است و رویکرد پلیس به مسائل، عمدتاً اجتماعی و ایجابی است.

جانشین معاون اجتماعی فراجا افزود: انتظار پلیس از همه حِرَفِ یاورانه من‌جمله مددکاران اجتماعی، میانجی گری علمی، همراه با تسهیل گری اجتماعی و توسعه و گسترش سلامت روانی-اجتماعی در سطح جامعه است.

گفتنی است، در این همایش که به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) روز مددکاری اجتماعی هرسال با حضور پر رنگ همه دستگاه‌ها و فراجا برگزار می‌شود، از چندین فعال حوزه مشاوره و مددکاری تقدیر به عمل آمد و سردار حمیدی فر نیز لوح یادبودی به رئیس انجمن مددکاری دکتر موسوی چلک به نمایندگی از این انجمن اهدا کرد.