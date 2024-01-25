بازنگری سند راهبردی در ۹۵ دانشگاه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر روح الله سهرابی در اجلاس سه روزه روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: ساماندهی اسناد راهبردی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری، راهبردنگاری ستاد وزارت علوم، رصد برنامه وزیر به مجلس شورای اسلامی، طرح های امید افرین و اولویت دار و تحولی و ایفای نقش به عنوان اتاق فکر آینده پژوهی و آینده نگاری آموزش عالی از اقدامات این واحد بوده است.

وی ادامه داد: برخی اسناد راهبردی دانشگاه ها اسناد خوبی نبود که بررسی شد ولی اسناد برخی دانشگاه ها تجارب خوبی برای بقیه دانشگاه ها می توانست باشد، همه این موارد آسیب شناسی شد. شیوه نامه ای در این زمینه تدوین و تصویب و خرداد گذشته برای تدوین اسناد راهبردی ابلاغ شد.

مشاور وزیر علوم اظهار داشت: کارگاهی برای تفصیل این شیوه نامه ۱۸ آذر برگزار شد. کاربر اصلی این اسناد هیات امنا خواهد بود. اسناد راهبردی باید تا حد امکان اولویت مؤسسه آموزش عالی باشد. اقدام دیگر ایجاد بانک اطلاعاتی برای متخصصان حوزه سندنویسی است‌ که در حال انجام است، همچنین بیش از ۵۵ سند راهبردی دانشگاه ها طی یک سال ارزیابی شده است.

وی در مورد اسناد راهبردی دانشگاه ها گفت: از دانشگاه ها خواستیم در مورد وضعیت سند راهبردی خود به ما اطلاع دهند، ۹۵ دانشگاه در حال بازنگری اسناد هستند، ولی یک سوم از دانشگاه ها و موسسات به سوال در مورد وضعیت سند راهبردی خود پاسخ ندادند.

سهرابی بهره وری را مجموع اثربخشی و کارایی تعریف کرد و گفت: میزان دستیابی به اهداف تعیین شده اثربخشی و کاهش اتلاف منابع را کارایی می گویند. برای رسیدن به اهداف باید برنامه مشخصی داشت و این هدف، برنامه راهبردی دانشگاه هاست.

وی در مورد اقدامات ماه های آینده گفت: پیگیری و بازنگری سند دانشگاه ها باید تسریع شود، دانشگاه هایی که سند مصوب ندارند باید سریع تر سند راهبردی را تدوین و تصویب کنند. برنامه عملیاتی یک ساله همه دانشگاه ها را خواسته ایم.

مشاور وزیر علوم توضیح داد: همچنین اسناد و برنامه های مختلفی از وزارت خانه خواسته می شود؛ مانند سند راهبردی فرهنگی، نظام جامع آموزشی و غیره که همه این سندها باید با هم همسو باشند.

سهرابی به روسای دانشگاه ها توصیه کرد حتما باید به سمت سامانه ای کردن و سنجش موفقیت سند راهبردی بروید و شورای راهبردی در دانشگاه را با محوریت و هدایت رئیس دانشگاه تشکیل دهید.

مشاور وزیر علوم یکی از خلأها را مطالعات آینده، مطالعات در مورد آموزش عالی دیگر کشورها دانست و گفت: افرادی که به صورت تخصصی روی این موضوع فکر کنند، وجود نداشتند و اکنون ما تحقیقات روی روند آتی آموزش عالی را آغاز کرده ایم. برای نمونه باید بدانیم تاثیر هوش مصنوعی در ۵ سال آینده روی آموزش عالی چیست و باید روی این موضوع کار کنیم.