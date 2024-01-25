گوگل با تسویه شکایت از غرامت یک میلیارددلاری خلاص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تسویه در حالی اعلام می شود که قرار بود جلسه آخر دادگاه شکایت شرکت Singular Computing در همان روز برگزار شود. این شرکت به دلیل سواستفاده گوگل از نوآوری های پردازش رایانش خود خواهان ۱.۶۷ میلیارد دلار غرامت شده بود.

جزییات تسویه هنوز مشخص نیست. هرچند نمایندگان گوگل و شرکت شاکی این تسویه را تایید کردند اما اطلاعات بیشتری درباره آن اعلام نکردند.

سخنگوی گوگل نیز اعلام کرد این شرکت حق امتیاز اختراع Singular را نقض نکرده و از حل و فصل شدن امور خوشحال است.

شرکت مذکور توسط جوزف بیتس محقق رایانه مستقر در ایالت ماساچوست آمریکا تاسیس شده و ادعا می کرد گوگل فناوری این شرکت را در واحدهای پردازشی استفاده کرده که از ویژگی های هوش مصنوعی در جستجوی گوگل، جی میل، گوگل ترنسلیت و دیگر سرویس ها پشتیبانی می کنند.

طبق شکایت ثبت شده در ۲۰۱۹ میلادی بیتس نوآوری های خود را بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی با گوگل درمیان گذاشته بود. در این شکایت ادعا شده بود واحدهای پردازش تنسور گوگل از فناوری بیتس کپی برداری شده اند و دو حق امتیاز اختراع را نقض کرده اند.