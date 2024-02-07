گوگل جریمه پنهان کاری درباره افشای اطلاعات را می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تسویه اولیه شکایت روز دوشنبه در دادگاه ایالتی سن فرانسیسکو و یک سال پس از واسطه گری ارائه شد. اکنون قاضی دادگاه درباره تایید آن تصمیم می گیرد.

فرایند مذکور این ادعا را حل و فصل می کند که گوگل در مارس ۲۰۱۸ میلادی از یک اختلال نرم افزاری ۳ ساله مطلع شده بود که در نتیجه آن داده های شخصی کاربران +Google افشا شدند. با این وجود شرکت مشکل را ماه ها پنهان کرد و همچنان به طور عمومی به تعهد خود به امنیت داده ها تاکید داشت.

سهامداران مدعی هستند گوگل بیم آن داشت که با افشای این امر تحت بررسی های رگولاتوری و عمومی قرار گیرد که فیس بوک پس از رسوایی کمبریج آنالایتیکا با آن روبرو شده بود. در رسوایی فیس بوک داده های کاربران این شبکه اجتماعی برای انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا جمع آوری شده بود.

طبق شکایت مذکور پس از افشای خبر مربوط به باگ نرم افزاری، ارزش سهام آلفابت(شرکت مادر گوگل) به شدت کاهش یافت و چند میلیارد دلار از ارزش آن در بازار کم شد.

گوگل در این تسویه هرگونه اقدام اشتباه را انکار کرده و مدعی است هیچ شواهدی از سواستفاده از داده ها کشف نکرده است.