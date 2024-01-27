۶۳ درصد از اراضی کشاورزی رفع تداخل شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی، رییس سازمان امور اراضی کشور درباره آمار حدنگاری و سند دار شدن اراضی کشاورزی به مهر گفت: سال ۱۳۹۴ قانون رفع تداخلات تصویب شد. از زمان تصویب این قانون تا شهریور ۱۴۰۰ از کل اراضی کشاورزی که ۱۵ هزار هکتار است فقط یک میلیون هکتار یعنی معادل ۱۱ درصد رفع تداخلات شد.

وی افزود: از شهریور ۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۹ میلیون هکتار رفع تداخل شد که معادل ۶۳ درصد است‌.

وی با بیان اینکه رفع تداخلات در دو سال اخیر ۷۸۰ درصد پیشرفت داشته است درباره صدور سند برای اراضی کشاورزی ادامه داد: از سال ۹۴ تا شهریور ۱۴۰۰ یک میلیون هکتار اراضی معادل ۴ درصد سند دار شدند. این عدد در دو سال اخیر به بیش از ۷ میلیون هکتار رسیده که معادل ۴۵ درصد است.

وی تصریح کرد: رشد صدور سند از شهریور ۱۴۰۰ تا امروز ۳۰۰ درصد است که مشکلات این بخش را کاهش داده است.

رییس سازمان امور اراضی کشاورزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقد برخی به سند دار شدن اراضی کشاورزی، تغییر کاربری آنها را تسریع می‌کند، اظهار کرد: اگر زمینی شناسنامه نداشته باشد خطر تغییر کاربری را افزایش می‌دهد. هنگامی که اطلاعاتی از اراضی کشاورزی به طور وجود نداشته باشد چگونه می‌توان مدیریت سرزمین داشت؟

افلاطونی تاکید کرد: رفع تداخلات و سند دار شدن اراضی کشاورزی سبب می‌شود یکپارچه سازی زمین‌ها حفظ شده و مدیریت با دقت بیشتری انجام شود.