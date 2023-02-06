صدور اسناد کشاورزی به ۱۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی امروز دوشنبه در همایش ملی تحول کشاورزی در دولت مردمی سیزدهم طی سخنانی افزود: تاکنون با اقدامات انجام شده بیش از ۴ میلیون هکتار اراضی کشاورزی صاحب سند مالکیت شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم ۴ درصد زمین‌های کشاورزی سنددار شده بودند، اما با تاکید دولت و اهتمام وزیر جهاد کشاورزی، سرعت اقدامات برای صدور شناسنامه‌های مالکیت اراضی کشاورزی افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، تثبیت مالکیت و حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از برنامه‌های مهم و اساسی این سازمان عنوان کرد و گفت: از دهه ۴۰ تاکنون اختلافات مالکیت بین مردم و دولت وجود داشته و دولت‌ها سال‌ها این اختلافات را بدون تکلیف گذاشته بودند تا آنکه قانون رفع موانع تولید که ماده ۵۴ آن مربوط به رفع تداخلات اراضی می‌شود، تصویب شد.

وی ادامه داد: کمتر از ۱۰ درصد رفع تداخلات اراضی از سال‌های ۹۴ تا ۹۹ انجام شده، اما امروز در مورد ۳۵ درصد پلاک‌های ثبتی کشور رفع تداخلات صورت گرفته است.

افلاطونی درباره حفظ کاربری کشاورزی اذعان داشت: از سال ۷۴ تا پایان ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی تغییر کاربری غیرمجاز و حدود ۲۸ هزار هکتار تغییر کاربری مجاز داده شده‌اند که عدد بزرگی می‌باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور، زمین کشاورزی را میراث نسل آینده دانست و گفت: از ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت اراضی کشور تنها ۱۱ درصد معادل ۱۸ میلیون هکتار استعداد کشاورزی دارد و از این رو زمین کشاورزی باید در اختیار کسی قرار گیرد که صلاحیت تولید را بر روی آن دارد.

وی با بیان اینکه آمایش سرزمین در دستور کار سازمان امور اراضی کشور قرار گرفته است، تصریح کرد: با انجام آمایش سرزمین، کاربری زمین واقعی و عملیاتی می‌شود.

افلاطونی خرد شدن اراضی کشاورزی را آسیب و تهدیدی بزرگ برای امنیت غذایی برشمرد و گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر اقدامات ایجابی و مشوق‌ها برای یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی است.