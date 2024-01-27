یک کوبایی هدایت تیم ملی بوکس ایران را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوان باتیستا فونتانیلس» مربی نام آشنای کوبایی که در کشورمان با نام فونتانا شناخته می‌شود، هفته گذشته با استقبال سیدروح‌الله حسینی رییس فدراسیون بوکس، وارد تهران شد.

وی روز پنجشنبه در محل تمرینات تیم ملی بوکس بزرگسالان حضور یافت و مسابقات درون اردویی را نظاره‌گر بود تا از شرایط بوکسورهای کشورمان اطلاعات لازم را به دست آورد.

این مربی کارنامه‌دار و مطرح بوکس جهان، امروز با حضور در محل فدراسیون با سیدروح‌الله حسینی رییس فدراسیون بوکس، مذاکرات نهایی را انجام داد و به توافق دست یافت. در نهایت قرارداد همکاری بین فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران با این مربی به امضا رسید تا وی رسماً هدایت تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران را برعهده بگیرد. مدت قرارداد وی در فاز نخست تا پایان المپیک پاریس است که در صورت رضایت طرفین، قابل تمدید خواهد بود.

«فونتانا» سال‌ها سرمربی تیم ملی تایلند بوده و مدال‌های گوناگونی توسط بوکسورهای تایلندی با هدایت او در چند دوره المپیک کسب شده است. بوکس تایلند با هدایت وی در چند دوره بازی‌های آسیایی نیز به ۱۵ مدال رنگارنگ رسیده است. تایلندی‌ها با سرمربیگری «فونتانا» در مسابقات جهانی هم مدال‌های مختلفی به دست آوردند.

تیم ملی بوکس بزرگسالان ایران، اسفندماه سال جاری مسابقات جهانی ایتالیا (گزینشی المپیک ۲۰۲۴) را در پیش دارد. مرحله آخر گزینشی المپیک پاریس نیز، خردادماه سال آتی در تایلند برگزار می‌شود.