به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بر ضرورت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان‌ها تاکید کرد.

وی افزود: بر این اساس در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی جدیت بیشتری برای ترسیم این نقشه مهندسی بکار گرفته خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: موارد لازم برای تدوین این نقشه مهندسی به دستگاه‌های ۲۳ گانه عضو شورای فرهنگ عمومی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ارسال ۵ اولویت فرهنگی و اجتماعی از نگاه دستگاه‌ها، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مرحله کارگاهی بررسی اولویت‌ها و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان آغاز خواهد شد.

جلالی همچنین در خصوص قرارگیری کرمانشاه جز ۵ استان برتر در حوزه مد و لباس خبر داد.