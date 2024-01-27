  1. استانها
  2. کرمانشاه
۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۰۹

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه:

نقشه مهندسی فرهنگی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود

نقشه مهندسی فرهنگی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود

کرمانشاه- سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه با اشاره بر ضرورت وجود یک نقشه راه در مساله فرهنگ، گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کرمانشاه به زودی تدوین می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری بر ضرورت تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان‌ها تاکید کرد.

وی افزود: بر این اساس در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی جدیت بیشتری برای ترسیم این نقشه مهندسی بکار گرفته خواهد شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: موارد لازم برای تدوین این نقشه مهندسی به دستگاه‌های ۲۳ گانه عضو شورای فرهنگ عمومی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ارسال ۵ اولویت فرهنگی و اجتماعی از نگاه دستگاه‌ها، به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی مرحله کارگاهی بررسی اولویت‌ها و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان آغاز خواهد شد.

جلالی همچنین در خصوص قرارگیری کرمانشاه جز ۵ استان برتر در حوزه مد و لباس خبر داد.

کد مطلب 6006098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها