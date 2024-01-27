۱۳۴ فقره سرقت در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محسن جعفری اظهار کرد: طرح پیشگامان امنیت انتظامی باهدف پیشگیری از سرقت موتورسیکلت به مدت دو روز توسط کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: دستگیری ۱۰۶ نفر سارق، ۵۶ نفر معتاد و ۱۴ نفر خرده فروش و کشف بیش ازیک کیلو مواد مخدر، از نتایج اقدامات اجرای این طرح ۲ روزه بوده است.

سرهنگ جعفری افزود: علاوه بر پاکسازی نقاط آلوده، طی اجرای این طرح ۳۲۸ محکوم متواری و تحت تعقیب دستگیر و ۹۶ دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف شد.

رئیس پلیس پیشگیری استان در پایان با تاکید بر استمرار این گونه طرح‌ها در سطح استان خاطرنشان کرد: پلیس به کسی اجازه نخواهد داد، امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیاندازد و با مخلان نظم و امنیت برخورد قاطعانه خواهد کرد.