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۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۵۳

رییس پلیس پیشگیری انتظامی مازندران:

۱۳۴ فقره سرقت در مازندران کشف شد

۱۳۴ فقره سرقت در مازندران کشف شد

ساری- رییس پلیس پیشگیری مازندران از کشف ۱۳۴ فقره سرقت در اجرای پنجمین مرحله از طرح پیشگامان امنیت انتظامی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محسن جعفری اظهار کرد: طرح پیشگامان امنیت انتظامی باهدف پیشگیری از سرقت موتورسیکلت به مدت دو روز توسط کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: دستگیری ۱۰۶ نفر سارق، ۵۶ نفر معتاد و ۱۴ نفر خرده فروش و کشف بیش ازیک کیلو مواد مخدر، از نتایج اقدامات اجرای این طرح ۲ روزه بوده است.

سرهنگ جعفری افزود: علاوه بر پاکسازی نقاط آلوده، طی اجرای این طرح ۳۲۸ محکوم متواری و تحت تعقیب دستگیر و ۹۶ دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف شد.

رئیس پلیس پیشگیری استان در پایان با تاکید بر استمرار این گونه طرح‌ها در سطح استان خاطرنشان کرد: پلیس به کسی اجازه نخواهد داد، امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیاندازد و با مخلان نظم و امنیت برخورد قاطعانه خواهد کرد.

کد مطلب 6006271

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    نظرات

    • علی کرمیان IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
      0 0
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      خدایاورتان باشد،متاسفانه درمشکین دشت کرج خرده فروش ها باموتور وماشین مواد پخش می کنندوهیچ کس هم کارشان ندارد همه ی معتادها شماره فروشندگان رادارند

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