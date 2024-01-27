به گزارش خبرگزاری مهر، در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان آخرین موضوعات دوجانبه، مسائل غزه و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ضمن ارائه ارزیابی مثبت از مناسبات رو به رشد دو کشور در خصوص نحوه استفاده ایران از دارایی‌ها نزد قطر گفت: دوحه و واشنگتن به توافق موجود متعهد هستند و مطابق توافق بانک مرکزی ایران و قطر، مراحل اجرایی در حال انجام است.

طرفین همچنین آخرین تحولات فلسطین را مورد بررسی قرار دادند.

وزرای خارجه دو کشور تاکید کردند که اکنون عمده کنشگران بر توقف جنگ و تمرکز جدی بر راه کار سیاسی تاکید دارند.