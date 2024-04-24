درخواست پنتاگون از دولت عراق درباره نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرده است که ما نسبت به هرگونه تهدید علیه نیروهای خود به ویژه در عراق و سوریه آگاه هستیم.

وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون نیز اعلام کرده است که گروه‌‎های متحد با ایران روز گذشته برای اولین بار از ۴ فوریه دو حمله به نیروهای ما در عراق و سوریه انجام دادند. پنتاگون ادعا کرده که این حملات نافرجام بوده است.

پنتاگون همچنین افزود: ما از دولت عراق می‌خواهیم تمام اقدامات را برای تضمین امنیت نیروهای آمریکایی در برابر حملات گروه‌های مسلح انجام دهد.

ادعاهای پنتاگون در حالی مطرح شده است که دو روز پیش، نیروهای مقاومت عراق اعلام کردند که عملیات‌های خود علیه نیروهای آمریکایی را باردیگر آغاز می‌کنند.

در همین ارتباط نیز گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای اعلام کردند که گروه‌های مسلح عراق به دلیل عدم پیشرفت در زمینه خروج آمریکا، عملیات خود را علیه نیروهای آمریکایی از سر خواهند گرفت.

به گفته گردان‌های حزب الله عراق، از سرگیری عملیات علیه آمریکایی‌ها در نتیجه عدم پیشرفت مذاکرات در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سفر «شیاع السودانی»، نخست وزیر به واشنگتن صورت می‌گیرد.

هفته گذشته محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در جریان سفر خود به ایالات متحده با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کرده بود. در این دیدار السودانی با اشاره به مساله خروج نیروهای آمریکایی از عراق گفته بود: ما پیرامون مشارکت پایدار بر اساس توافق چارچوب راهبردی رایزنی خواهیم کرد. ما به مصوبات کمیته عالی هماهنگی میان عراق و آمریکا پایبند خواهیم بود. دولت من در اجرای این توافق جدیت دارد.

چند ماه پیش نیز، یک رسانه شاخص آمریکایی در تحلیلی با اشاره به حملات فزاینده گروه‌های مقاومت عراقی به پایگاه نظامیان آمریکایی در پی تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه نوشت: افزایش تلفات نظامی و شمار بالای مجروحان آمریکایی در عراق، واشنگتن را بر آن داشته که درباره چالش پرمخاطره حضور نظامی نیروهایش در خاک عراق وارد مذاکرات اولیه با مقامات عراقی شود.

روزنامه واشنگتن تایمز با اشاره به زمزمه آغاز مذاکرات میان مقامات بغداد و واشنگتن درباره خروج احتمالی دست‌کم ۲۵۰۰ نظامی آمریکایی از خاک عراق افزود: با شدت گرفتن جنگ در غزه و حملات پی‌درپی گروه‌های مقاومت عراقی به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه طی ۳ ماه گذشته، اکنون در پارلمان عراق نیز مطالبات برای خروج آمریکا از خاک این کشور افزایش یافته است.

این گزارش افزوده بود: «طبق اظهارات مقامات وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات برای کاهش تدریجی و حساب شده مستشاران نظامی آمریکا و هم‌پیمانانش در عراق با هدف پایان دادن به مأموریت نظامی نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق به زودی آغاز خواهد شد.»

به نوشته واشنگتن تایمز، مقامات آمریکایی با اذعان به ده‌ها مجروح و آسیب مغزی نیروهای نظامی تحت امر خود به دنبال حملات گروه‌های مقاومت عراقی به محل استقرار نظامیانش فاش ساختند که از زمان آغاز حملات از سه ماه گذشته تاکنون، برخی از نیروها نیز دارای جراحت عمیق و وضعیت وخیمی دارند.

از سوی دیگر، «سابرینا سینگ»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در بهمن ماه گذشته در سخنانی با اذعان به شدت یافتن دامنه حملات به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق طی ماه‌های جاری در مقایسه با ۱۰ سال گذشته با فرافکنی آشکار درباره موضوع کاهش حضور نیروهای این کشور در عراق مدعی شده بود که مسئله خروج آمریکا به میزان آمادگی نیروهای نظامی عراق در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمینی در برابر تهدیدها بستگی دارد.

این روزنامه مطرح آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود درباره چالش آینده حضور نظامی آمریکا در عراق با استناد به ادعاهای دولتمردان آمریکایی که تاکنون درخواست رسمی از سوی بغداد برای ترک این کشور دریافت نکرده‌اند؛ افزود: «اما نیروهای آمریکایی احتمالاً در اقلیم نیمه خودمختار شمال کردستان که دولت آن روابط نزدیک‌تری با واشنگتن دارد، باقی خواهند ماند.»