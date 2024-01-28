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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۶

تلاش دولت عراق برای بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور

تلاش دولت عراق برای بیرون راندن نظامیان خارجی از این کشور

رییس یکی از کمیسیون‌های پارلمانی عراق از تلاش دولت این کشور برای بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «عطوان العطوانی» رییس کمیسیون مالی پارلمان عراق تاکید کرد که تلاش دولت این کشور برای پایان دادن به پرونده حضور نیروهای خارجی در عراق بیانگر میزان اعتماد به نیروهای امنیتی داخل کشور در راستای محافظت از ثبات عراق است.

وی در ادامه افزود: ما از موضع گیری جسورانه محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در خصوص حرکت در مسیر پایان دادن به این پرونده قدردانی می‌کنیم.

العطوانی تصریح کرد: این اقدام نشان می‌دهد که ما تا چه میزان به نیروهای نظامی خود در سطوح مختلف برای تامین امنیت عراق و محافظت از ثبات این کشور اعتماد داریم.

بعد از تشدید حمله‌های تجاوزکارانه اشغالگران آمریکایی علیه مواضع نیروهای عراقی به ویژه نیروهای مقاومت و حشد شعبی درخواست‌ها از پارلمان و دولت این کشور برای بیرون راندن نظامیان خارجی از عراق افزایش یافته است.

کد مطلب 6006543

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