درگیری بین پلیس و شهرک نشینان در تظاهرات علیه نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تظاهرات صهیونیست‌های معترض علیه کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در بی توجهی به سرنوشت اسرا در نوار غزه، پلیس رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه تظاهرات معترضان علیه نخست وزیر این رژیم را سرکوب کرده و تعدادی را نیز دستگیر کرد.

شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که پلیس رژیم صهیونیستی با توسل به زور تظاهرات ضد کابینه صهیونیست‌ها به همراه خانواده‌های اسرای صهیونیست نزد حماس در نزدیکی میدان پاریس در شهر قدس را متفرق کرده و شماری از تظاهرات کنندگان را هم بازداشت کرده است.

در جریان تظاهرات، پلیس رژیم صهیونیستی با تظاهرات کنندگان و خانواده اُسرا در غزه درگیر شده و تعدادی از آنها را دستگیر کرد.

تظاهرات کنندگان در این تظاهرات خواستار کناره گیری نتانیاهو از قدرت شده و شعارهایی علیه وی سر دادند.

از سوی دیگر، روزنامه یدیعوت آحارانوت هم از مقابل محل اقامت نتانیاهو در تل آویو خبر داد، شماری از خانواده اسرای موجود در غزه که به دعوت یکی از همسایگان نتانیاهو می‌خواستند به آنجا نزدیک بشوند، اما نیروهای امنیتی اجازه این کار را به آنها نداده و آنها را از این منطقه دور کردند.

به گزارش رسانه عبری، این خانواده‌ها تهدید کردند، هفته آینده تجمع بزرگ و عظیمی را در مقابل خانه نتانیاهو برگزار خواهند کرد.

گفتنی است شماری از خانواده اسرای صهیونیست هفته پیش در مقابل محل اقامت نتانیاهو دست به تحصن زده‌اند، تاکید کردند نتانیاهو باید برای گفتگو با آنها به اینجا بیاید.

پلیس رژیم صهیونیستی هم تلاش کرد تا بین خانواده اسرا و بقیه معترضین جدایی ایجاد کرده و با وجود آنکه به این خانواده‌ها اجازه ادامه تحصن در فاصله دورتری از محل اقامت نخست وزیر داده شد ولی به بقیه معترضین دستور داده شد فوراً محل را ترک کنند.

آحارانوت در ادامه گزارش خود به نقل از حاییم روبنشتاین سخنگوی خانواده اسرای صهیونیست نوشت: ما از بامداد امروز در اینجا حضور داریم، حدود ۱۰ خانواده جدید به اینجا آمده‌اند.

این سخنگو تاکید کرد در صورتی که تصمیم به دور نگه داشتن ما از محل اقامت نتانیاهو گرفته شود، هفته آینده تجمعی چند هزار نفری را در این محل برگزار خواهیم کرد.

در این بین روزنامه هاآرتص در گزارشی فاش کرد احتمال به سرانجام رسیدن توافق جدیدی برای مبادله اسرا در حال حاضر بسیار ضعیف است.

این رسانه عبری زبان به نقل از مسوولین اسراییلی خبر داد، آنها به شدت به سرانجام رساندن توافقنامه آزادی اسرا بدبین هستند، زیرا حماس همچنان بر خواسته خود مبنی بر توقف کامل جنگ پافشاری می‌کند.