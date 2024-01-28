اورژانس موتوری اصفهان ۴ هزار عملیات انجام داد

محسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد اورژانس استان اصفهان طی ۱۰ ماه امسال اظهار کرد: در این بازه زمانی کارشناسان اورژانس ستان اصفهان به ۲۶۰ هزار و ۵۳۴ مأموریت امدادرسانی اعزام شدند که از مجموع آنها ۱۸۶ هزار و ۱۸۴ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۷۴ هزار و ۳۵۰ مورد مربوط به حوادث رانندگی بوده است.

وی افزود: در این مدت از مجموع مأموریت‌های اورژانس در حوادث رانندگی منجر به جرح در سطح استان ۴۹ هزار و ۷۷۳ مورد در مناطق شهری و ۲۴ هزار و ۵۷۷ مورد در نقاط جاده‌ای استان رخ داده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ضمن اشاره به ارائه خدمات اورژانس هوایی در سطح استان، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا پایان دی ماه بالگرد امدادی اورژانس ۴۹ بار به مأموریت اعزام شد و ۶۹ بیمار و مصدوم را به مراکز درمانی استان اصفهان منتقل کرد.

وی با اشاره به اینکه تماس با شماره ۱۱۵ از تمامی شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به اتاق فرمان مرکز استان متصل می‌شود، اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته کارشناسان اتاق فرمان اورژانس به ۸۵۳ هزار و ۷۲۹ تماس امدادخواهی با ۱۱۵ استان پاسخ دادند و ضمن گرفتن شرح حال لازم، اولویت بندی تماس‌ها (تریاژ)، خدمات اورژانس را بصورت تلفنی به امدادخواهان ارائه دادند.

زمانی به آمار مأموریت‌های اورژانس موتوری اشاره کرد و گفت: واحد اورژانس موتوری استان در این مدت به ۴ هزار مأموریت اعزام شد و به مددجویان امدادرسانی کرد.

وی ضمن هشدار در مورد مسمومیت با گاز کربن مونوکسید در فصل سرما، اذعان کرد: اورژانس پیش بیمارستانی استان در این مدت به ۳۶۸ مصدوم دچار گازگرفتگی با مونوکسید کربن امدادرسانی کرده است.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: فوریت‌های پزشکی استان اصفهان از ۱۶۱ پایگاه امدادی شامل ۸۱ پایگاه شهری، ۷۹ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۴ دستگاه موتورلانس و یک اتاق فرمان برخوردار است.