«در سایه» آماده پخش جهانی شد/ ۲ جایزه از آمریکا برای «منتش»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «در سایه» به کارگردانی سجاد قراگزلو و تهیه‌کنندگی حمید دیداری با اتمام مراحل فنی آماده حضور در جشنواره‌های داخلی و خارجی شده است.

حمیدرضاپگاه، سیاوش چراغی‌پور، سارا نجفی، حمید دیداری، مسعود چوبین، مهناز رضازاده، داریوش اشرفی، سارا قادری، شبنم سلطانی، دیبا دایرزه و افسانه چهره‌آزاد بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فیلمبرداری «در سایه» بر عهده روزبه رایگا بوده است. تدوین فیلم را امیرشیبان خاقانی بر عهده داشته و ساخت موسیقی را نیز مسعود سخاوت‌دوست انجام داده است.

«در سایه» به نویسندگی سیامک کاشف‌آذر و بر اساس طرحی از سجاد قراگزلو مضمونی اجتماعی دارد و داستان زندگی دختر جوانی را روایت می‌کند که در یک آسایشگاه اتفاق هولناکی برایش رخ می‌دهد.

سجاد قراگزلو این روزها در تدارک ساخت فیلم بعدی خود است که با فیلمنامه‌ای از شهاب مهربان و وهاب مهربان در کشور ترکیه مقابل دوربین خواهد رفت. حمید دیداری در مقام بازیگر در کنار بازیگران سرشناس کشور ترکیه در این فیلم مقابل دوربین خواهد رفت.

دیگر عوامل فیلم «در سایه» عبارت هستند از طراح گریم: امید گلزاده، طراح لباس: آرتا ماهان، مدیر تولید: سیدجواد حسینی، مجری طرح و مدیر برنامه‌ریزی: علی سخنگو، صدابردار: میلاد ملکی، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، اصلاح رنگ و جلوه‌های کامپیوتری: امیر ولی‌خانی، عکاس: سهراب ولدبیگی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، سرمایه‌گذار: کمپانی Reveclothess company، پخش کننده: سولماز اعتماد.

«منتش» ۲ جایزه از جشنواره آمریکایی گرفت

فیلم کوتاه «منتش» به نویسندگی و کارگردانی محسن خدابنده در چهارمین حضور بین المللی موفق به دریافت ۲ جایزه، گروه بازیگران و فیلم شایسته بخش کودک و خانواده از جشنواره ایندی فست کشور آمریکا شد.

این فیلم کوتاه، به زبان ترکی آذربایجانی است و فیلم با حضور آرتین شهرکی نژاد، بهناز فتاح زاده، آدرینا حمید، علی محمودی، امیر حسین محرمی و چند بازیگر نوجوان در تبریز ساخته شده است.

عوامل اصلی فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن وکیلی، صدابردار: بهزاد زرینه بافی، دستیار کارگردان: شهرام شهرکی نژاد، گریم: لاله ایمانی، لباس: الناز اکبری، تولید: حسن محرمی، منشی صحنه: مینا حسن وندی.