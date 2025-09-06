  1. هنر
راهیابی «در سایه» به جشنواره ایتالیایی

فیلم «در سایه» به کارگردانی سجاد قراگزلو به ششمین دوره جشنواره بین‌المللی اوتیموس کشور ایتالیا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «در سایه» به کارگردانی سجاد قراگزلو و تهیه‌کنندگی حمید دیداری به ششمین دوره جشنواره بین‌المللی اوتیموس کشور ایتالیا راه پیدا کرد.

این جشنواره از ۹ آبان برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر ریتزیکونی برگزار خواهد شد و میزبان فیلمسازان و آثار متعددی از سراسر جهان است.

فیلم «در سایه» (In Shadow) پیش‌تر در جشنواره‌هایی چون بیست و دومین دوره جشنواره Ischia Global Film Festival Italy، جشنواره HECare کانادا و جشنواره نارین قرقیزستان حضور داشته است.

این فیلم به نویسندگی سیامک کاشف‌آذر بر اساس طرحی از قراگزلو ساخته شده است و بازیگرانی چون حمیدرضا پگاه، سیاوش چراغی‌پور، سارا نجفی، حمید دیداری، شبنم سلطانی، مسعود چوبین، مهناز رضازاده، سارا قادری، داریوش اشرفی و با حضور افسانه چهره‌آزاد در آن ایفای نقش کرده‌اند.

پخش جهانی «در سایه» بر عهده سولماز اعتماد است و عوامل اصلی فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: امیرشیبان خاقانی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، طراح گریم: امید گلزاده، طراح لباس: آرتا ماهان، صدابردار: میلاد ملکی، طراح و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، اصلاح رنگ و جلوه‌های ویژه: امیر ولی‌خانی، مدیر تولید: سید جواد حسینی، مجری طرح و برنامه‌ریز: علی سخنگو، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، دستیار اول فیلمبردار: هاشم درزی، عکاس: سهراب ولدبیگی.

آزاده فضلی

