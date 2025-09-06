راهیابی «در سایه» به جشنواره ایتالیایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم «در سایه» به کارگردانی سجاد قراگزلو و تهیه‌کنندگی حمید دیداری به ششمین دوره جشنواره بین‌المللی اوتیموس کشور ایتالیا راه پیدا کرد.

این جشنواره از ۹ آبان برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵ در شهر ریتزیکونی برگزار خواهد شد و میزبان فیلمسازان و آثار متعددی از سراسر جهان است.

فیلم «در سایه» (In Shadow) پیش‌تر در جشنواره‌هایی چون بیست و دومین دوره جشنواره Ischia Global Film Festival Italy، جشنواره HECare کانادا و جشنواره نارین قرقیزستان حضور داشته است.

این فیلم به نویسندگی سیامک کاشف‌آذر بر اساس طرحی از قراگزلو ساخته شده است و بازیگرانی چون حمیدرضا پگاه، سیاوش چراغی‌پور، سارا نجفی، حمید دیداری، شبنم سلطانی، مسعود چوبین، مهناز رضازاده، سارا قادری، داریوش اشرفی و با حضور افسانه چهره‌آزاد در آن ایفای نقش کرده‌اند.

پخش جهانی «در سایه» بر عهده سولماز اعتماد است و عوامل اصلی فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: امیرشیبان خاقانی، آهنگساز: مسعود سخاوت‌دوست، طراح گریم: امید گلزاده، طراح لباس: آرتا ماهان، صدابردار: میلاد ملکی، طراح و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، اصلاح رنگ و جلوه‌های ویژه: امیر ولی‌خانی، مدیر تولید: سید جواد حسینی، مجری طرح و برنامه‌ریز: علی سخنگو، طراح صحنه: مجید صیدآبادی، مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد، منشی صحنه: مهتاب شهرابی، دستیار اول فیلمبردار: هاشم درزی، عکاس: سهراب ولدبیگی.