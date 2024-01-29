علی اصغر بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ساخت ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره‌های سنجش از راه دور توسط متخصصان این شرکت دانش بنیان اظهار کرد: ایستگاه‌های زمینی سنجش از دور وظیفه دنبال کردن ماهواره و دریافت تصاویر از ماهواره‌های سنجش از دور را دارند. با توجه به نرخ بالای اطلاعات ارسالی توسط ماهواره و حرکت ماهواره به دور زمین، در این ایستگاه‌های زمینی از آنتن‌های بزرگ متحرک استفاده می‌شود که پیچیدگی‌های زیادی در ساختار مخابراتی، مکانیکی، کنترل، نرم‌افزار و … دارد.

بومی سازی زیرسیستم‌های ایستگاه زمینی سنجش از راه دور

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ضمن اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان با طراحی دو ایستگاه بزرگ و اجرای یک ایستگاه در جنوب شرقی تهران، برای اولین بار به دانش فنی طراحی و ساخت این ایستگاه‌ها دست یافته است، خاطرنشان کرد: ساخت کلیه زیر سیستم‌های این ایستگاه‌ها نیز توسط همین شرکت بومی سازی شده است.

ایران صاحب فناوری ایستگاه زمینی سنجش از راه دور

وی ضمن بیان این مطلب که با این دستاورد، ایران برای نخستین بار صاحب فناوری ایستگاه زمینی بومی سنجش از راه دور شده است، گفت: این ایستگاه زمینی در هر کجا که قرار بگیرد، می‌تواند تا شعاع ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتری خود را پوشش دهد و تصاویر ماهواره‌ای را دریافت کند.

بهشتی درباره فرایند ذخیره سازی داده در این ایستگاه زمینی توضیح داد و گفت: ماهواره‌های تصویربرداری، خروجی سنسورهای خود را با فرمت خاص به صورت داده‌های سریال به سمت ایستگاه زمینی ارسال می‌کنند و پس از پیاده‌سازی این داده‌ها در دمدولاتور ایستگاه زمینی، داده‌ها باید بلافاصله ذخیره‌سازی شوند تا بعداً اطلاعات سنسورها و وضعیت ماهواره در زمان تصویربرداری از یکدیگر جدا شده و براساس آن‌ها تصاویر ماهواره‌ای ایجاد شود.

وی گفت: سخت‌افزار وظیفه دارد داده‌ها را متناسب با پالس ساعت دریافت و سرآمد فریم را شناسایی کند و بعد از آن هر فریم به یکی از درگاه‌های سرعت بالای کامپیوتر منتقل و در کامپیوتر ذخیره‌سازی می‌شود. در کامپیوتر ضمن ذخیره‌سازی داده، برای نمایش نحوه دریافت سیگنال توسط ایستگاه زمینی یک تصویر نمونه‌برداری شده به صورت بلادرنگ نمایش داده می‌شود.

امکان دریافت داده تا سرعت ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به ساخت دستگاهی برای ذخیره سازی داده‌ها در این شرکت گفت: دستگاهی که توسط این شرکت ساخته شده، شامل یک سخت‌افزار و یک نرم‌افزار دریافت و ذخیره‌سازی بلادرنگ است. در ماهواره‌های سنجش از دور سرعت داده‌ها معمولاً بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه است و دستگاهی که در این شرکت طراحی شده قادر است داده‌هایی تا سرعت ۱۵۰ مگابیت بر ثانیه را با فریم‌بندی و مشخصات قابل برنامه‌ریزی دریافت کند.

«سیمولاتور داده‌های ماهواره» بومی سازی شد

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت از بومی سازی «سیمولاتور داده‌های ماهواره» به عنوان یکی از زیرسیستم‌های ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره‌های سنجش از راه دور در این شرکت خبر داد و گفت: آزمایش ایستگاه زمینی به هنگامی که ماهواره در آسمان دیده نمی‌شود یکی از ضروریات ایستگاه زمینی است و سیمولاتور داده‌های ماهواره‌ای وسیله‌ای است که داده‌هایی با فرمت ماهواره مورد نظر ایجاد می‌کند.

بهشتی همچنین به ساخت دستگاه «گیرنده رهگیری مونوپالس» و کاربرد آن اشاره کرد و گفت: این محصول در ایستگاه‌های زمینی ماهواره و سیستم‌های هدایت موشکی و … که هدف همۀ آن‌ها محاسبه خطای آنتن نسبت به منبع سیگنال است استفاده شده و خروجی آن به یک کنترل کننده آنتن اعمال و نتیجه هدف‌گیری آنتن به سمت منبع خواهد بود. در ایستگاه‌های زمینی این هدف‌گیری به منظور دریافت حداکثر سیگنال و در سیستم‌های موشکی برای هدف‌گیری و انهدام منبع خواهد بود.

ساخت دو ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره‌های سنجش از راه دور

وی با اشاره به طراحی ایستگاه ماهواره‌ای سپهر و ایستگاه زمینی قشم توسط این شرکت دانش بنیان، ویژگی‌های این دو ایستگاه را تشریح کرد و گفت: طراحی بر اساس آخرین تکنولوژی‌های موجود در ایستگاه‌های زمینی، رهگیری خودکار توسط سیگنال ماهواره، قابلیت برنامه ریزی دریافت سیگنال از چندین ماهواره، امکان ساخت کامل در ایران، امکان توسعه تکنولوژی براساس نیازهای آینده از ویژگی‌های ایستگاه زمینی سپهر به شمار می‌رود.

این استاد دانشگاه علم و صنعت مشخصات مهم ایستگاه ماهواره‌ای قشم را حداکثر فاصله آنتن تا ماهواره ۲۵۰۰ کیلومتر، دقت کنترل ۰٫۰۱ درجه، پداستال ۳ محوره با لقی صفر، کنترل آنتن (برنامه ریزی، رهگیری پله‌ای، رهگیری مونوپالس)، تست و کالیبراسیون دوره‌ای، قابلیت اطمینان و دسترسی ۹۵ درصد عنوان کرد.

انعقاد قرارداد با یکی از مجموعه‌های دفاعی کشور / به روزرسانی برای دریافت تصاویر ماهواره‌های جدید

بهشتی از انعقاد قرارداد با یکی از مجموعه‌های دفاعی کشور برای دریافت تصاویر ماهواره‌ای با استفاده از این ایستگاه‌های زمینی خبر داد گفت: براساس این قرارداد مقرر شده ایستگاه‌های زمینی با توجه به ویژگی‌های ماهواره‌های جدید، بازسازی و بازطراحی شوند تا ضمن برطرف شدن اشکالات موجود، با ماهواره‌های جدید ارتباط برقرار کنند.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه‌های زمینی، برای دریافت تصاویر با دقت بهتر و رزولوشن بالا طراحی شده اند، گفت: تصاویر چند طیفی که از ماهواره دریافت می‌شود، کاربردهای مختلفی برای محققان دارد که از جمله می‌توان به نقشه برداری، تشخیص معادن، تراکم جمعیت در مناطق مختلف و.... اشاره کرد. این ایستگاه‌ها برای تصاویر رزولوشن بالا و اصطلاحاً برای دریافت عکس‌های دو و نیم متری ساخته می‌شوند و ساختار آنها به گونه‌ای است که می‌تواند با هر ماهواره‌ای تطبیق پیدا کند.