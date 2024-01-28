مقاوم سازی بیش از ۷۰ درصد از اماکن روستایی کشور تا پایان سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: حدود نیمی از واحدهای مسکن روستایی در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون توسط این بنیاد مقاوم‌سازی شده است، به طوری که از پنج و نیم میلیون واحد در کشور ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی مقاوم شده‌اند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه حجم خسارات ناشی از زلزله بر بدنه مسکن روستایی کاهش یافته است، افزود: با ادامه این روند تا پایان سال ۱۴۰۵، بیش از ۷۰ درصد از اماکن روستایی کشور مقاوم سازی خواهند شد.

وی اظهار کرد: هم اکنون همه طرح‌های هادی ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار جمعیت در کشور، سند توسعه دارند و روستاییان از بلاتکلیفی در این بخش خارج شده‌اند.

صالحی وجود ۲ عامل را باعث ماندگاری بنیاد مسکن و عدم ادغام آن در بدنه اجرایی دولت دانست و گفت: آرمان‌های امام راحل و وجود حساب ۱۰۰ ایشان و همچنین حمایته ای شخص رهبر معظم انقلاب از این نهاد باعث استواری آن بوده است.

حمایت‌های امروز دولت و مجلس از بنیاد مسکن نیز بیش از گذشته است

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اولویت بنیاد مسکن در این دوره را ساخت مسکن برای محرومین در راستای آرمان‌های امام راحل ذکر و بیان کرد: بنیاد در طول سه سال آینده باید ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای قشر محرومان بسازد، در این راستا باید حساب ۱۰۰ امام راحل در نزد افکار عمومی ارتقا یابد، حمایت‌های امروز دولت و مجلس از بنیاد مسکن نیز بیش از گذشته است.

وی ادامه داد: در ۶ ماه گذشته برخی از دستاوردهای بنیاد برای نخستین بار در تاریخ آن رخ داده است، در این راستا تسهیلات مربوط به بازسازی مسکن روستایی که پرداخت آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شده بود با کمک وزیر راه و شهرسازی به یک و نیم برابر افزایش رساندیم، به طوری که سهم هر واحد از ۲ میلیارد ریال به سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

صالحی تاکید کرد: همچنین موفق شدیم مدت زمان دریافت ضمانت‌های مربوط به تسهیلات بانکی مسکن تا پرداخت و تقسیط آن را به یک ماه کاهش دهیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه گفت: برای نخستین بار در طول تاریخ بنیاد مسکن، موانع از تملک زمین روستایی بویژه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند در دولت سیزدهم برداشته شد.

وی افزود: بیش از ۱۵ سال بود که زمین مسکن برای محرومان از سوی دولت به صورت رایگان واگذار نشده بود که در دولت سیزدهم با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن در حال تملک زمین رایگان برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان هستیم که عملیات اجرایی برخی از این واحدها آغاز شده است.

صالحی اظهار کرد: در دولت سیزدهم ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، ساخت ۱۶۰ هزار واحد مسکونی به افراد زیر پوشش بهزیستی و ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی برای افراد زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ع) در دستور کار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد که حتی اعتبارات مورد نیاز آن نیز به بنیاد اختصاص یافته است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت مسکن گفت: باید روش‌های سنتی در ساخت مسکن کنار گذاشته شود زیرا ساخت و ساز به سبک فعلی دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به مشکلات ساخت مسکن بعد از بروز حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اظهار کرد: در زمان بروز حوادث با بیشترین مشکلات مواجه هستیم، در این راستا کمیته تخصصی در بنیاد مسکن تشکیل شده تا طی مذاکرات با کشورهای دیگر، فناوری‌های نوین مربوط به ساخت و ساز را وارد کشور کنند.

صالحی گفت: تاکنون بنیاد بدون اینکه از ردیف بودجه مستقل یا مصوبه قانونی برخوردار باشد، در منظومه روستایی هزینه کرده و فعالیت‌های عمرانی زیادی در روستاها انجام داده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: با وجود فعالیت‌های عمرانی که در روستاها انجام گرفته است اما همچنان شاهد مهاجرت از روستاها هستیم، در صورتی که نتوانیم درآمد پایدار برای روستاییان در روستاها ایجاد کنیم به طور قطع ماندگاری جمعیت در روستاها نخواهیم داشت.

وی افزود: یکی از فعالیت‌های جدید بنیاد مسکن ورود به بخش توانمندسازی و اشتغالزایی برای روستاییان است که هیأت دولت در این زمینه مصوبه‌ای نیز داده است.

اکنون سهم روستاها از جمعیت کل کشور ۲۵ درصد

صالحی ادامه داد: بنیاد مکلف شده است تا پایان برنامه هفتم توسعه حرکت جهادی در حوزه روستایی را به سرانجام برساند و جمعیت را در روستاها ماندگار کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه مهمترین دلایل بروز آلایندگی هوا، حاشیه نشینی و بروز ترافیک، مهاجرت روستاییان به شهرها است، افزود: زمانی ۷۰ درصد از جمعیت ایران در روستاها زندگی می‌کردند اما اکنون سهم روستاها از جمعیت کل کشور ۲۵ درصد است.

وی گفت: روستایی در حاشیه شهر تهران است که ۴۰ هزار نفر جمعیت دارد، شهرستان قرچک در نزدیکی تهران هشت روستا دارد که جمعیت آنها به ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد.

صالحی اضافه کرد: طی سالهای اخیر تورم، میزان بالای اجاره و رهن مسکن در تهران، مردم را به حاشیه شهر و روستاها برده است، به طوری که روستاهای اطراف تهران با تراکم جمعیت وحشتناکی مواجه هستند.