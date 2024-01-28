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۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

حادثه در معبد هندی ها یک کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت

حادثه در معبد هندی ها یک کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت

پلیس هند اعلام کرد که روز یکشنبه پس از فروریختن ناگهانی صحنه ای در یک معبد که برای اجرای برنامه مذهبی ساخته شده بود در دهلی پایتخت هند یک زن کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هندوستان تایمز، یک مقام پلیس گفت: «اوایل امروز تماسی مبنی بر ریزش یک صحنه در معبد کالکاجی دریافت کردیم. تیم‌های نجات بلافاصله به محل اعزام شدند. مجروحان این حادثه در بیمارستان‌های مختلف بستری شده اند و وضعیت آنها مساعد است.»

در پی این حادثه، وضعیتی شبیه به ازدحام در محل برگزار شد و مردم در حال فرار و فریادهای وحشتناک مشاهده شدند.

رسانه‌های محلی به نقل از مقامات پلیس گفتند که این مراسم مذهبی بدون اجازه در معبد برگزار شد. بیش از ۱۶۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان در این مراسم شرکت کردند.

طبق بررسی‌های اولیه، سکوی مرتفع به دلیل عدم تحمل وزن افراد روی آن فرو ریخت.

کد مطلب 6007213

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