حادثه در معبد هندی ها یک کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هندوستان تایمز، یک مقام پلیس گفت: «اوایل امروز تماسی مبنی بر ریزش یک صحنه در معبد کالکاجی دریافت کردیم. تیم‌های نجات بلافاصله به محل اعزام شدند. مجروحان این حادثه در بیمارستان‌های مختلف بستری شده اند و وضعیت آنها مساعد است.»

در پی این حادثه، وضعیتی شبیه به ازدحام در محل برگزار شد و مردم در حال فرار و فریادهای وحشتناک مشاهده شدند.

رسانه‌های محلی به نقل از مقامات پلیس گفتند که این مراسم مذهبی بدون اجازه در معبد برگزار شد. بیش از ۱۶۰۰ نفر از جمله زنان و کودکان در این مراسم شرکت کردند.

طبق بررسی‌های اولیه، سکوی مرتفع به دلیل عدم تحمل وزن افراد روی آن فرو ریخت.