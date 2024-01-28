واکنش «اردوغان» به حمله مسلحانه امروز در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییس‌ جمهور ترکیه امروز یکشنبه در گفت‌وگوی تلفنی با کشیش کلیسای ایتالیایی «سانتا ماریا» در منطقه ساری‌یر استانبول و ویتولد لسنیاک، سرکنسول لهستان در استانبول، حمله مسلحانه به این کلیسا را تسلیت گفت.

فخرالدین آلتون، رییس دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اعلام کرد که رییس جمهور اردوغان درباره حمله به کلیسای «سانتا ماریا» با فرمانده منطقه ساری‌یر، آنتون بولای کشیش این کلیسای و ویتولد لسنیاک سرکنسول لهستان در استانبول تماس تلفنی انجام داده است.

اردوغان در این گفتگوی تلفنی اعلام کرد: اقدامات لازم برای بازداشت هر چه سریع تر عاملان این حادثه انجام شده و در حال حاضر پلیس با تمام امکانات بسیج شده‌ و لذا معتقدم که عاملان در مدت کوتاهی دستگیر خواهند شد.

وزارت کشور ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که در پی حمله مسلحانه به یک کلیسای کاتولیک در استانبول، یک نفر کشته و ۲ تن زخمی شدند.

این حمله در جریان برگزاری مراسم عشای ربانی امروز (یکشنبه) رخ داد.

به گفته مقامات، ۲ فرد مسلح با نقاب وارد کلیسای سانتا ماریا شده و اقدام به تیراندازی کردند.

علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه در واکنش به این حمله در شبکه ایکس نوشت: تحقیقات گسترده درباره این حادثه و تلاش‌ها به منظور به دام انداختن مهاجمان آغاز شده است. ما قویا این اقدام شرورانه را محکوم می‌ کنیم.

همچنین اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول درباره این حمله گفت: به کسانی که می‌خواهند با حمله به اماکن مذهبی شهر ما، اتحاد و صلح ما را تخریب کنند، هرگز اجازه چنین کاری نخواهیم داد.