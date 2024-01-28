رییسی درگذشت آیت ‏الله نمازی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی با تسلیت درگذشت حضرت آیت ‏الله عبدالنبی نمازی «رحمت الله علیه» تصریح کرد: این روحانی مجاهد و انقلابی که از مبارزان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود، درکنار ترویج و تبیین معارف اسلامی و تربیت طلاب و شاگردان، با قبول مسئولیت‌های مختلف قضائی، سیاسی و فرهنگی، خدمات ماندگاری از خود برجا گذاشت که یقیناً توشه‌ای گرانبها برای آخرت ایشان خواهد بود.

متن پیام رییس جمهور به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم پارسا، حضرت آیت ‏الله عبدالنبی نمازی «رحمت الله علیه»، عضو فقید مجلس خبرگان رهبری، موجب تأثر و اندوه خاطر شد.

این روحانی مجاهد و انقلابی که از مبارزان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بود، پس از کسب فیض از محضر اساتید بزرگ حوزه‌های علمیه نجف اشرف و قم، درکنار ترویج و تبیین معارف اسلامی و تربیت طلاب و شاگردان، با قبول مسؤولیت‌های مختلف قضایی، سیاسی و فرهنگی از جمله دادستانی کل کشور، نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه کاشان، خدمات ماندگاری از خود برجا گذاشت که یقیناً توشه‌ای گرانبها برای آخرت ایشان خواهد بود.

اینجانب ضایعه فقدان این عالم وارسته را به حوزه‌های علمیه، مجلس خبرگان رهبری، شاگردان، علاقه‌مندان به‌ویژه بیت مکرم و سایر بازماندگان آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان علو درجات و هم‏نشینی با ائمه اطهار علیم‌السلام را مسألت دارم.

سید ابراهیم رییسی

رییس جمهوری اسلامی ایران