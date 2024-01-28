  1. استانها
  2. مازندران
۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۲۹

فرمانده سپاه بابل خبر داد؛

کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از سوداگران مرگ در بابل

کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از سوداگران مرگ در بابل

بابل- فرمانده سپاه بابل از دستگیری سوداگران مرگ و کشف محموله ۲۸ کیلوگرمی مواد مخدر از این باند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بابایی اظهار کرد: طی رصد و اقدامات اطلاعاتی انجام شده توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان بر روی سوداگران مرگ و هماهنگی با دادستان شهرستان، یک محموله ۲۸ کیلوگرمی مواد مخدر سنتی تریاک در شهرستان بابل کشف و ضبط و متخلفان تحویل مراجع قضائی شدند.

وی افزود: در این راستا یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر نیز توقیف شده است.

سرهنگ بابایی خاطر نشان کرد: سپاه با عزمی راسخ با هرگونه فعالیت قاچاقچیان که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می‌دهد برخورد خواهد کرد و تحقق این امر مستلزم مشارکت همگانی مردم با مجموعه اطلاعات در گزارش این گونه موارد از طریق سامانه خبری ۱۱۴ است.

کد مطلب 6007423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها