کشف ۲۸ کیلوگرم مواد مخدر از سوداگران مرگ در بابل

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بابایی اظهار کرد: طی رصد و اقدامات اطلاعاتی انجام شده توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در اطلاعات سپاه شهرستان بر روی سوداگران مرگ و هماهنگی با دادستان شهرستان، یک محموله ۲۸ کیلوگرمی مواد مخدر سنتی تریاک در شهرستان بابل کشف و ضبط و متخلفان تحویل مراجع قضائی شدند.

وی افزود: در این راستا یک دستگاه خودرو حامل مواد مخدر نیز توقیف شده است.

سرهنگ بابایی خاطر نشان کرد: سپاه با عزمی راسخ با هرگونه فعالیت قاچاقچیان که امنیت و سلامت جوانان و نوجوانان را مورد تهدید قرار می‌دهد برخورد خواهد کرد و تحقق این امر مستلزم مشارکت همگانی مردم با مجموعه اطلاعات در گزارش این گونه موارد از طریق سامانه خبری ۱۱۴ است.