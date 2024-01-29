به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، زلنسکی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی دولتی آلمانی «ای‌دی‌آر»، نگرانی‌های خود را در مورد تبدیل شدن درگیری اوکراین به یک درگیری جهانی ابراز کرد. وی بر لزوم حمایت کشورهایی مانند آلمان و آمریکا از اوکراین تاکید کرد.

زلنسکی گفت: به نظر من صدراعظم آلمان (اولاف شولز) از این خطر آگاه است.وی مدعی شد که هر گونه درگیری روسیه با هر کدام از کشورهای عضو ناتو به یک درگیری جهانی منجر می‌شود که می‌تواند کل اروپا را درگیر جنگ کند.

زمانی که از وی درباره تصمیم آلمان برای عدم ارایه موشک‌های کروز تاروس به اوکراین پرسیده شد، زلنسکی ابراز ناامیدی کرد و گفت که آلمان به نقش خود در طول اشغال اولیه اوکراین عمل نکرده است.

وی همچنین از واکنش غرب به حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ انتقاد کرد و گفت که این عدم واکنش مناسب فقط در مورد آلمان نیست، بلکه درباره رهبران اروپایی و ایالات متحده نیز هست.

زلنسکی به حمایت دو حزبی از اوکراین در ایالات متحده نیز اشاره کرد و گفت هر چند که برخی جمهوری خواهان از اوکراین حمایت نمی‌کنند، اما اکثریت دموکرات‌ها و جمهوری خواهان از اوکراین حمایت می‌کنند.

وقتی از زلنسکی در مورد تأثیر احتمالی دور دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ رییس جمهور سابق آمریکا بر حمایت ایالات متحده نیز سوال شد، وی گفت که سیاست ایالات متحده به یک شخص بستگی ندارد.

اوایل ژانویه، زلنسکی از ترامپ، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده دعوت کرد تا به کی‌یف سفر کند، به شرط اینکه بتواند جنگ با روسیه را ظرف ۲۴ ساعت متوقف کند. این دعوت پس از آن صورت گرفت که ترامپ ادعا کرد می‌تواند با استفاده از روابط خود با زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به سرعت به درگیری‌ها پایان دهد.

تا کنون اوکراین به دنبال کمک مالی از کشورهای غربی برای حمایت از ادامه جنگ علیه روسیه بوده است.

در ماه نوامبر، دستیار ارشد زلنسکی، آندری یرماک، غرب را به خاطر این عدم حمایت مقتضی از اوکراین در برابر روسیه مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که عدم حمایت از اوکراین می‌تواند به جهانی با آزادی کمتر منجر شود.