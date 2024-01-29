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۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۷

تاجبخش:

ایران و عراق گرم‌ترین کشورهای غرب آسیا

ایران و عراق گرم‌ترین کشورهای غرب آسیا

رییس سازمان هواشناسی گفت: امروز افزایش رخداد مخاطرات به حدی در بسیاری از کشورها مردم را تهدید می‌کند که بهترین راه برای مقابله با این مخاطرات مساله سازگاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم ضمن تشکر از حضور مسؤولان در این کنفرانس در خصوص تغییرات اقلیمی بیان داشت: در حال حاضر ما حدود ۳۰ درصد افزایش مقالات را نسبت به کنفرانس قبل داشته‌ایم و نویسندگان ما را همراهی کرده‌اند که نکته قابل توجهی است.

تاجبخش افزود: اساسی‌ترین موضوعی که امروز به آن پرداخته می‌شود مساله تهیه گزارش‌های مربوط به تغییر اقلیم است.

وی افزود: امروز افزایش رخداد مخاطرات به حدی در بسیاری از کشورها مردم را تهدید می‌کند که بهترین راه برای مقابله با این مخاطرات مساله سازگاری با تغییر اقلیم است و باید نسبت به این تغییرات سازگارتر عمل کنیم.

رئیس سازمان هواشناسی بیان داشت: همچنین اساسی‌ترین موضوعی که امروز به آن پرداخته می‌شود مساله تهیه گزارش‌های مربوط به تغییر اقلیم است.

وی در خصوص آخرین وضعیت اقلیم در سطح بین‌المللی و ملی گفت: مهم‌ترین اثر آن افزایش دما در مقیاس جهانی است که کشور ما نیز متأثر از آن است.

تاجبخش همچنین با بررسی‌های انجام شده در سطح منطقه و گزارش‌هایی که تا سال ۲۰۲۲ آماده شده است بیان داشت: افزایش رخدادهای پدیده‌های حدی بسیار جدی هست و از جمله می‌توان به سیل بسیار شدیدی که در سال گذشته در پاکستان اتفاق افتاد اشاره کرد.

وی ادامه داد: روند افزایش دما و کاهش بارش در قالب کشورهای منطقه سطح غرب آسیا اتفاق افتاده و بیشترین افزایش دما در کشورهای ایران و عراق اتفاق افتاده است. به عبارتی ایران و عراق گرم‌ترین و افغانستان و آذربایجان کم‌بارش‌ترین کشورهای غرب آسیا است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان داشت: روند افزایش دما در ۲۰۲۳ به ۱.۵ درجه بیشتر از میانگین‌های جهانی ارتقا پیدا کرده است و در سال ۲۰۲۳ رکورد گرم‌ترین دمای تاریخ کره زمین را ثبت کرده است و پیش‌بینی شده است که سال ۲۰۲۴ هم می‌تواند گرم‌تر از این باشد.

وی افزود: آخرین اطلاعات از تغییرات دما و در سطح اقیانوس‌ها و خشکی‌ها حکایت از بیشترین تغییرات دما در مناطق جنب قاره و مناطق اقیانوسی داشته است.

تاجبخش در پایان اضافه کرد: آنچه که به ما کمک می‌کند در این مسیر موفق باشیم حرکت به سمت توسعه پایدار و ایجاد شهرها و کشورهای تاب‌آور است.

کد مطلب 6007697

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