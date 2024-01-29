به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی در هفتمین کنفرانس بینالمللی تغییر اقلیم ضمن تشکر از حضور مسؤولان در این کنفرانس در خصوص تغییرات اقلیمی بیان داشت: در حال حاضر ما حدود ۳۰ درصد افزایش مقالات را نسبت به کنفرانس قبل داشتهایم و نویسندگان ما را همراهی کردهاند که نکته قابل توجهی است.
تاجبخش افزود: اساسیترین موضوعی که امروز به آن پرداخته میشود مساله تهیه گزارشهای مربوط به تغییر اقلیم است.
وی افزود: امروز افزایش رخداد مخاطرات به حدی در بسیاری از کشورها مردم را تهدید میکند که بهترین راه برای مقابله با این مخاطرات مساله سازگاری با تغییر اقلیم است و باید نسبت به این تغییرات سازگارتر عمل کنیم.
رئیس سازمان هواشناسی بیان داشت: همچنین اساسیترین موضوعی که امروز به آن پرداخته میشود مساله تهیه گزارشهای مربوط به تغییر اقلیم است.
وی در خصوص آخرین وضعیت اقلیم در سطح بینالمللی و ملی گفت: مهمترین اثر آن افزایش دما در مقیاس جهانی است که کشور ما نیز متأثر از آن است.
تاجبخش همچنین با بررسیهای انجام شده در سطح منطقه و گزارشهایی که تا سال ۲۰۲۲ آماده شده است بیان داشت: افزایش رخدادهای پدیدههای حدی بسیار جدی هست و از جمله میتوان به سیل بسیار شدیدی که در سال گذشته در پاکستان اتفاق افتاد اشاره کرد.
وی ادامه داد: روند افزایش دما و کاهش بارش در قالب کشورهای منطقه سطح غرب آسیا اتفاق افتاده و بیشترین افزایش دما در کشورهای ایران و عراق اتفاق افتاده است. به عبارتی ایران و عراق گرمترین و افغانستان و آذربایجان کمبارشترین کشورهای غرب آسیا است.
رئیس سازمان هواشناسی کشور بیان داشت: روند افزایش دما در ۲۰۲۳ به ۱.۵ درجه بیشتر از میانگینهای جهانی ارتقا پیدا کرده است و در سال ۲۰۲۳ رکورد گرمترین دمای تاریخ کره زمین را ثبت کرده است و پیشبینی شده است که سال ۲۰۲۴ هم میتواند گرمتر از این باشد.
وی افزود: آخرین اطلاعات از تغییرات دما و در سطح اقیانوسها و خشکیها حکایت از بیشترین تغییرات دما در مناطق جنب قاره و مناطق اقیانوسی داشته است.
تاجبخش در پایان اضافه کرد: آنچه که به ما کمک میکند در این مسیر موفق باشیم حرکت به سمت توسعه پایدار و ایجاد شهرها و کشورهای تابآور است.
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