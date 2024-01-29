معرفی دبیر بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب هیأت مدیره انجمن قلم ایران، جواد کامور بخشایش نویسنده و پژوهشگر به‌عنوان دبیر بیست و دومین دوره جشنواره قلم زرین معرفی شد.

جواد کامور بخشایش نویسنده، پژوهشگر و مدرس ادبیات در جشنواره‌های گوناگون از جمله کتاب سال دفاع مقدس و جایزه جلال پیشینه داوری دارد و به عنوان فعال فرهنگی در عرصه ادبیات مشغول فعالیت است. از وی چندین عنوان کتاب منتشر شده که برخی از آنها جوایز متعددی هم کسب کرده‌اند. یاس در قفس (زندگی و زمانه شهید محمدجواد تندگویان)، زندان موصل، تلخی رهایی، مینوچهر و جای امن گلوله‌ها از جمله نوشته‌های او به شمار می‌رود.

وی که از سال ۹۱ به عضویت انجمن قلم ایران درآمده، دارای تحصیلات عالی در رشته ادبیات فارسی و معاون علمی اندیشکده ادبیات پایداری است.

جشنواره قلم زرین که از سال ۸۳ کار خود را آغاز کرده از قدیمی‌ترین جشنواره‌های غیر دولتی کشور است که به هیچ تشکیلات دولتی و شبه دولتی وابسته نیست و به طور مستقل از سوی تشکل فراگیر اهالی قلم انقلابی کشور یعنی «انجمن قلم ایران» برگزار می‌شود و از بدو تأسیس به جز دو سال هر ساله به طور منظم برگزار شده است.

این جشنواره در پنج بخش، کتاب برگزیده سال را انتخاب و معرفی می‌کند که این پنج بخش عبارتند از: بخش نقد و پژوهش ادبی، بخش شعر بزرگسال، بخش داستان بزرگسال، بخش شعر کودک و نوجوان، و بخش داستان کودک و نوجوان. دو بخش اخیر در دوره‌های اولیه برگزاری قلم زرین وجود نداشتند و با کمرنگ شدن تدریجی جشنواره‌های ویژه کودک و نوجوان در کشور، این دو بخش از دوره سیزدهم به جایزه قلم زرین افزوده شده‌اند.

در این دوره کتاب‌هایی که از فروردین ۱۴۰۲ تا پایان اسفند ۱۴۰۲ در محورهای پنجگانه جشنواره منتشر شده باشند، توسط پنج تیم داوری شامل ۱۵ داور بررسی و آثار برگزیده در چهاردهم تیر ماه ۱۴۰۳ روز قلم معرفی و از مؤلفان این آثار تقدیر می‌شود.