۲۵ میلیون قطعه مرغ در بوشهر کشتار شد/ نظارت مستمر دامپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تنگستانی مکان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران و در آستانه فرا رسیدن دهه فجر اظهار داشت: استان بوشهر با دارا بودن بیش از ۲۰۰ مرغداری از ابتدای سال تا کنون بر تولید و پرورش بیش از ۱۰ میلیون قطعه مرغ زنده کشتاری نظارت قرنطینه‌ای بهداشتی داشته است.

وی افزود: در طی ۱۰ ماه اخیر، ۲۵ میلیون قطعه مرغ زنده کشتاری در قالب ۱۸ هزار ۹۱ محموله، نظارت بهداشتی قرنطینه‌ای انجام گرفت.

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: برای جابجایی این محموله‌ها، گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای به مقصد کشتارگاه‌های داخل و خارج استان پس از تأیید بهداشتی و سلامت از دامپزشک مرغداری، صادر شده و در کشتارگاه طیور پس از بازدید بهداشتی دامپزشک کشتارگاه از محموله ارسالی از مرغداری، اجازه کشتار داده شده است.

وی تاکید کرد: تمامی خودروهای حمل مرغ زنده از اداره کل دامپزشکی، کد بهداشتی حمل دارند و پس از تخلیه محموله مرغ، قفس‌ها و خودرو جهت بارگیری مجدد، شستشو و ضدعفونی می‌شوند.

تنگستانی مکان افزود: در حال حاضر همه گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای مرغ زنده توسط دامپزشکان مرغداری‌ها با نظارت اداره کل دامپزشکی استان انجام می‌شود.