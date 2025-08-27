ارتقای سلامت زنجیره تولید مرغ گوشتی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت بالای تولید گوشت مرغ در استان گفت: بوشهر با دارا بودن بیش از ۲۰۰ واحد مرغداری، توان پرورش سالانه بیش از ۲۰ میلیون قطعه مرغ کشتاری را دارد که سهم مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز استان و کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: در سال ۱۴۰۳ نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای بر تعداد ۱۰۶ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۵۰۱ قطعه جوجه یک‌روزه و مرغ زنده کشتاری انجام شده است. برای این محموله‌ها پس از تأیید بهداشتی و شرعی توسط دامپزشک و روحانی مستقر در کشتارگاه، گواهی حمل بهداشتی قرنطینه‌ای صادر و محموله‌ها به کشتارگاه‌های داخل و خارج استان ارسال می‌شوند.

مدیرکل دامپزشکی استان تصریح کرد: در کشتارگاه‌های طیور نیز دامپزشکان مستقر با بازدید بهداشتی از مرغ‌های ورودی، سلامت آن‌ها را بررسی و تنها در صورت تأیید اجازه کشتار صادر می‌شود. این روند به صورت کامل در چارچوب ضوابط بهداشتی و با رعایت اصول شرعی انجام می‌گیرد.

دکتر رهنما همچنین خاطرنشان کرد: تمامی خودروهای حمل مرغ زنده دارای کد بهداشتی از اداره‌کل دامپزشکی استان هستند و پس از تخلیه محموله، قفس‌ها و خودروها شستشو و ضدعفونی می‌شوند تا چرخه حمل و نقل ایمن و بهداشتی حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر نگاه مدیریت جدید دامپزشکی استان اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما، ارتقای سلامت زنجیره تولید تا مصرف مرغ گوشتی و تقویت فرآیندهای قرنطینه‌ای است تا علاوه بر تأمین غذای سالم برای مردم، زمینه افزایش تولید و پایداری امنیت غذایی استان نیز فراهم شود.