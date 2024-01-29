به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی با اشاره به تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به کاهش شدید بارندگی‌ها، پیش بینی می‌شود که تابستان سخت آبی را برای استان پیش رو داشته باشیم.

وی افزود: در این شرایط، باید تا حد امکان بستری را فراهم کنیم که منابع آبی زیرزمینی استان تا حدودی حفظ شود تا در آینده با چالش‌های جدی تر مواجه نشویم.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: به این منظور، دستگاه‌های ذیربط مکلف خواهند بود که نسبت به شناسایی چاه‌های غیرمجاز در سطح استان اقدام کنند تا پس از طی فرآیندهای قضائی دستور انسداد آنها را صادر کنیم.

وی با بیان اینکه طی چندماه اخیر اقدامات خوبی برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز در سطح استان انجام گرفته، گفت: در این مدت تنها در منطقه میان دربند کرمانشاه طی سه مرحله عملیات ۱۳۵ حلقه چاه غیرمجاز به عمق تقریبی حداقل ۵۰ متر و حداکثر ۱۲۰ با دستور قضائی مسدود شد.

کریمی یادآور شد: این تعداد چاه غیرمجاز در پنج روستای قاقلستان، تپه لری، تاسوره جان، احمد آباد علیا و احمد آباد سفلی حفر شده بودند که به منظور صیانت از آب‌های زیرزمینی آنها را مسدود کردیم.