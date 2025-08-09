به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ظهر شنبه در نشست حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی به منظور بررسی مسائل مربوط به مدیریت منابع آب و برق و همچنین شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان کرمانشاه برگزار شد،

مدعی العموم استان، بر لزوم برخورد جدی و قاطع با چاه‌های غیرمجاز و انشعابات برق غیرقانونی تاکید کرد.

کریمی در این جلسه تصریح کرد: با حفر چاه‌های غیرمجاز باید بدون اغماض برخورد شود و حتی مجوز چاه‌های موجود نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. در مواردی که اضافه‌برداشت صورت گیرد، مجوز باید لغو شود.

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره انشعابات غیرمجاز برق در استان، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۸۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان کشف شده که بالاترین آمار کشفیات ماینر در کشور محسوب می‌شود. این روند باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.

دادستان کرمانشاه همچنین به عملکرد ضعیف در انسداد چاه‌های غیرمجاز انتقاد کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون تنها ۲۸ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال، هدف‌گذاری انجام‌شده در این حوزه که شامل مسدودسازی ۱۰۲۱ حلقه چاه می‌شود، محقق شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دادستان‌های شهرستان‌ها باید به صورت ماهانه گزارشی از اقدامات خود را ارائه دهند و در صورت ترک فعل از سوی مدیران مربوطه، اعلام جرم و پیگیری قضائی انجام خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد عزم جدی دستگاه قضائی استان کرمانشاه در برخورد با تخلفات مربوط به منابع آب و برق و تلاش برای حفظ منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی است و دادستانی کرمانشاه بر همکاری گسترده نهادهای مرتبط تأکید دارد تا با اتخاذ تدابیر لازم، ضمن حفاظت از منابع طبیعی، از ایجاد مشکلات بیشتری در این حوزه جلوگیری شود.